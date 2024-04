Piste magnétique sur votre carte bancaire : quel est son devenir ?

(Crédits photo : Adobe Stock - Jeune femme montrant la piste magnétique imprimée sur sa carte bancaire)

Les jours de la piste magnétique sur votre carte bancaire sont comptés. Peut-être même aviez-vous oublié sa présence, tellement elle se fait discrète sur le support depuis plusieurs décennies. Toujours opérationnelle, mais avec un taux d'utilisation de plus en plus rare dans le monde, nous avons souhaité revenir sur son histoire et évoquer son devenir qui devrait clore le chapitre de la carte bancaire traditionnelle.

De quand date la piste magnétique sur la carte bancaire ?

Dans les années 70, la technologie de l'époque avait instauré l'apposition sur chaque carte bancaire d'une bande magnétique noire au dos de celle-ci, contenant toutes les informations uniques de son détenteur. Cet élément de sécurité, qui faisait partie des composants essentiels de la carte bancaire, permettait d'effectuer le paiement lors de chaque transaction en magasin. Son rôle lors du passage en caisse était donc majeur !

// Lire aussi : la petite histoire de la carte bancaire , introduite en France par Roland Moreno

Souvenez-vous (ou imaginez !) : l'incident de paiement pour cause de «carte démagnétisée ou carte défectueuse» pouvait survenir chez le commerçant quand la carte avait été à proximité d'un aimant ou quand la surface de la bande magnétique avait été détériorée ou rayée.

Une puce sécurisée à l'origine de la perte de vitesse de la piste magnétique

Avec l'introduction de la puce EMV sur la carte bancaire (plus petite, plus sécurisée et tout aussi riche en informations), la piste magnétique a perdu de son intérêt premier. C'est le fonctionnement puce + code à 4 chiffres qui a massivement pris le dessus pour lutter contre la fraude car la piste magnétique s'avérait trop facilement clonable.

La coexistence de ces deux attributs sur le même support a néanmoins duré plusieurs décennies, jusqu'à ce que l'on se pose la question de la pertinence du maintien de la bande magnétique. Cette dernière est utile à seulement 10% des utilisateurs de carte bancaire dans le monde (notamment en Afrique et en Amérique du Sud) (1).

Qu'est-ce que la piste magnétique a permis de faire en parallèle de la puce ?

De régler sereinement à l'étranger dans les pays où les terminaux de paiement ne sont pas équipés de lecteurs de carte à puce.

De payer rapidement en France au péage en passer la carte dans la glissière de la borne (2).

Une piste magnétique amenée à disparaître

Vu l'essor du paiement sans contact qui bénéficie du relèvement du plafond à 50 euros depuis le 11 mai 2020 et les nouvelles formes de paiement de plus en plus modernes que sont le paiement mobile et la carte bancaire virtuelle , la carte bancaire physique en elle-même perd de son poids et de son importance dans les transactions. Elle est en bonne voie d'être détrônée par les nouveaux modes de paiement basées sur le smartphone ou les innovations intégrant des données biométriques.

Ainsi, l'heure est venue pour les systèmes de paiement de renoncer progressivement à la piste magnétique, présente historiquement sur chaque carte bancaire. Cette décision ayant potentiellement des répercussions mondiales a mis du temps à être amorcée. Compte tenu des enjeux, le processus s'étalera sur plusieurs années pour tenir compte des disparités en termes d'usages bancaires à l'international.

Saviez-vous que d'autres éléments de la carte bancaire sont en sursis ? Le pavé signature et l'embossage (impression des 16 chiffres) pourraient à leur tour s'effacer, faute d'utilité sur le support physique (3). Certaines banques, comme BoursoBank , ont commencé à éliminer le premier élément pour proposer des cartes plus sobres et plus design.

Du fait d'une existence de moins en moins justifiée, la piste magnétique va être peu à peu délaissée sur les futurs modèles de carte bancaire. Pour les plus jeunes qui n'ont jamais eu l'occasion de la manipuler avec cet attribut, la suppression de ce critère devenu esthétique est un non-sujet. Pour les plus expérimentés, une page va se tourner définitivement avec un visuel de carte épuré, sans référence au passé bancaire.

