20/08/2024

La "super Lune bleue" se lève sur l'horizon de Sao Paulo. Ce phénomène céleste est l'union d'une super Lune et d'une Lune bleue. Le terme "Lune bleue" n'a rien à voir avec la couleur, mais fait référence à la troisième pleine lune d'une saison astronomique qui en compte quatre. Une super Lune, quant à elle, désigne une pleine Lune qui se produit lorsqu'elle est plus proche de la Terre dans son orbite, ce qui lui confère un aspect légèrement plus grand et plus lumineux. IMAGES