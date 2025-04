Brèves de banque : le concentré édito de la banque en quotidien - avril 2025

(Plongez dans l'actualité éditoriale d'avril 2025 de la banque au quotidien chez BoursoBank !- Crédit photo : Adobe Stock)

Votre mois est passé à toute vitesse ? Vous avez bien mérité un récapitulatif des articles publiés sur le thème de la banque au quotidien. En prime désormais, retrouvez un chiffre clé ou indicateur qui vous en apprendra davantage sur BoursoBank. C'est parti pour votre pause édito !

Spécial indépendants : un compte fluide et gratuit pour les pros, c'est chez Bourso !

L'offre Bourso Business de BoursoBank simplifie la gestion bancaire des professionnels en proposant une solution intuitive, sans frais cachés, et accessible après l'ouverture d'un compte bancaire privé. Elle permet un accès unique pour gérer comptes personnels et professionnels, tout en les cloisonnant. L'application propose des outils pratiques, des assurances incluses et des services gratuits (virements, cartes, etc.), répondant aux besoins des indépendants pour optimiser leur trésorerie et simplifier leur quotidien.

Monnaie euro : à quoi vont ressembler les futurs billets de la BCE ?

Dès 2026, les billets en euro adopteront un nouveau design célébrant la nature et la culture européenne. Sur le premier tableau, les rectos mettront en avant des paysages et oiseaux emblématiques, tandis que les versos illustreront les institutions européennes. Concernant le second tableau, des personnalités comme Beethoven ou Marie Curie figureront sur certaines coupures, avec au verso des scènes culturelles de la vie réelle. Les anciens billets seront progressivement retirés. Ce relooking vise à renforcer la sécurité, la durabilité et l'attractivité de la monnaie européenne, tout en valorisant son identité.

Assurances & réglementation : seniors et permis de conduire, quel devenir ?

Une proposition de loi en France envisage de conditionner la conservation du permis de conduire des seniors à une visite médicale périodique dès 2025, afin de vérifier leurs aptitudes physiques et cognitives. Ce projet suscite des débats sur la liberté de déplacement et pourrait entraîner des contraintes logistiques. À l'échelle européenne, une harmonisation est prévue d'ici 2030, avec des permis à durée limitée pour tous les conducteurs, visant ainsi à renforcer la sécurité routière. Affaire à suivre…

Budget et nouveaux usages : faut-il craquer pour les modèles d'exposition les yeux fermés ?

Acheter un modèle d'exposition en magasin offre des avantages notables : prix attractifs (de -30% jusqu'à -75%), disponibilité immédiate sans délai de livraison, et garanties souvent maintenues. Ces articles, issus de démonstrations ou de vitrines, permettent de réaliser des économies tout en accédant à des produits de qualité. Toutefois, il est essentiel de vérifier leur état avant achat, car les défauts visibles ne sont généralement pas couverts par la garantie. Une opportunité à saisir mais avec précaution !

Le chiffre clé du mois : 1 (point c'est tout !)

BoursoBank a été classée la première banque française parmi les 7 présentes au classement mondial de Forbes «World's Best Banks 2025», parmi 385 banques récompensées à travers le monde. Les critères suivants ont été évalués par 35.000 personnes sondées dans 34 pays : fiabilité, frais et taux, service client, services numériques et qualité des conseils financiers. Ce n'est pas un hasard si vous avez choisi BoursoBank (ou si vous la rejoindrez prochainement).

À bientôt pour une prochaine synthèse de nos publications et actualités bancaires !

Brèves de banque : mars 2025

OSEZ CHANGER POUR BOURSOBANK Pour être acteur de vos économies en 2025, choisissez BoursoBank ! N’attendez plus pour ouvrir un compte bancaire chez BoursoBank. Ce n’est pas un hasard si 7 millions de clients l’ont déjà rejointe : banque française, la moins chère pour la 17e année consécutive (1) qui mise pour son développement sur le fait de redonner du pouvoir d’achat à ses clients (frais bancaires gratuits ou minimisés, offres parrainage, remises partenaires ou cashback dans plus de 140 enseignes…). Et tout cela, avec une satisfaction client éprouvée dans leurs opérations réalisées depuis l’appli bancaire (la meilleure française et la deuxième au monde dans le classement SIA Partners 2024) ou sur leur espace client.

Si vous êtes déjà client BoursoBank, mais encore «multibancarisé», vous pouvez amplifier le montant de vos économies potentielles jusqu’à 251 euros par an sur les frais bancaires, en demandant une mobilité bancaire qui fera de BoursoBank votre banque principale. Pensez-y !

(1) De nouveau classée banque la moins chère respectivement sur les profils «Jeune actif», «Cadre», «Cadre supérieur» et «Employé» et exæquo sur les profils «Jeune inactif», et «L'adepte du 100% mobile» selon une enquête réalisée par Le Monde / Panorabanques.com publiée le 09/12/2024. Détail des profils, des études tarifaires et de leur source depuis 2009 disponible sur boursobank.com.

