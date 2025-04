Pourquoi et comment bien investir son épargne ? / iStock.com - ArLawKa AungTun

Pourquoi investir son épargne plutôt que la laisser dormir ?

L'épargne classique, comme le Livret A ou le Livret de développement durable et solidaire (LDDS) est précieuse pour les imprévus. Elle offre une sécurité immédiate, mais ses rendements sont très faibles et souvent inférieurs au niveau de l’inflation. Résultat, vous perdez du pouvoir d’achat sans même vous en rendre compte au fil du temps. Par exemple, si vous laissez 10 000 euros sur un livret rémunéré à 3 % pendant que les prix augmentent de 5 %, vous perdez 2 % de valeur réelle par an. Investir son épargne permet donc de contrer cette érosion. Mais au-delà de la performance, c’est aussi un outil puissant pour réaliser vos projets comme financer un achat immobilier, préparer la retraite, créer un complément de revenu, ou simplement faire travailler votre argent selon vos convictions, comme avec l’investissement responsable. Ainsi, investir, c’est transformer une épargne dormante en un levier de développement personnel et patrimonial.

Investir dans l’immobilier

Investir son épargne ne s’improvise pas. La première étape est de vous assurer que vous disposez d’un matelas de sécurité (au moins trois mois de dépenses) sur un placement liquide et sécurisé. Ensuite, vous pouvez commencer à investir selon votre profil, vos objectifs et votre horizon de placement. Pour ceux qui veulent du concret et du stable, l’immobilier reste un pilier. Acheter pour louer peut générer des revenus réguliers, surtout dans les grandes villes où la demande locative est forte. Si l’investissement direct est trop contraignant, les SCPI (Sociétés Civiles de Placement Immobilier) permettent de percevoir une partie des loyers sans gérer un bien soi-même.

Investir dans la bourse

La Bourse est également une autre option incontournable. À travers un Plan d’Épargne en Actions (PEA) ou un compte-titres, vous pouvez investir dans des actions d’entreprises. Pour les débutants, les fonds indiciels (ETF) sont particulièrement intéressants puisqu’ils reproduisent la performance d’un indice boursier comme le CAC 40 ou le S&P 500, avec peu de frais et un bon niveau de diversification.

L’assurance-vie ou les cryptomonnaies

L’assurance-vie constitue aussi un excellent outil d’investissement long terme. Elle permet de combiner sécurité (avec des fonds en euros garantis) et dynamisme (avec des unités de compte investies sur les marchés financiers). Sa fiscalité devient très avantageuse au bout de huit ans. Les profils plus curieux ou technophiles peuvent explorer les cryptomonnaies, avec prudence. Ce marché est très volatil mais peut s’intégrer dans une stratégie diversifiée, en y allouant une petite part de son capital.

Diversifier pour mieux maîtriser le risque

La clé d’un bon investissement, c’est la diversification. En répartissant votre épargne entre différents supports (immobilier, actions, fonds, or, etc.), vous lissez les risques et augmentez vos chances de performance sur le long terme. Il n’est pas nécessaire d’être un expert, il existe aujourd’hui de nombreuses solutions d’investissement piloté ou d’accompagnement personnalisé.