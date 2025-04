Maisons individuelles : un rebond spectaculaire des ventes depuis le début de l'année

Les ventes de maisons individuelles devraient augmenter d'environ 80% en 2025 par rapport à 2024. (illustration) (Jarmoluk / Pixabay)

Le marché de la maison individuelle semble enfin rebondir. Selon les prévisions de plusieurs constructeurs relayées par BFM Immo , entre 80 et 90 000 maisons neuves devraient être vendues cette année, contre seulement 50 000 en 2024, soit une hausse de 80% environ.

Le retour du PTZ booste le secteur

La baisse des taux d'emprunt depuis le début de l'année explique en grande partie ce rebond. Le constructeur de maisons individuelles Mikit a ainsi enregistré une progression de 30% de son activité en janvier et février et de 40% en mars. Et la tendance devrait se confirmer en avril, voire se renforcer, puisque l'extension du prêt à taux zéro (PTZ) aux maisons neuves est entrée en vigueur au début du mois.

Les entreprises du secteur s'adaptent aussi peu à peu aux enjeux environnementaux et aux nouvelles réglementations avec des terrains plus petits dans des zones déjà urbanisées. La division parcellaire, ces propriétaires qui cèdent un bout de leur terrain pour la construction d'une nouvelle maison, se développe rapidement et offre de nouvelles perspectives. La crise du marché locatif encourage aussi certains ménages à se tourner vers l'achat. Tous ces facteurs permettent donc au secteur d'apercevoir le bout du tunnel après une année 2024 noire.