information fournie par AFP Video • 02/09/2024 à 18:35

Des bulldozers de l'armée israélienne détruisent des rues et des magasins à Jénine, six jours après le début d'une opération militaire israélienne dans le nord de la Cisjordanie occupée. Le ministère palestinien de la Santé, basé à Ramallah, indique qu'au moins 26 Palestiniens ont été tués depuis qu'Israël a lancé des raids simultanés de grande envergure et que des groupes militants ont revendiqué 14 des morts comme étant des membres de ces groupes. IMAGES