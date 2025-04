SCPI Cristal Life et Cristal Rente : Des valorisations positives dans un marché immobilier en reprise

Dans un contexte de reprise du marché immobilier favorisé par la baisse des taux d'intérêt, les SCPI Cristal Life et Cristal Rente d'Inter Gestion REIM affichent des performances encourageantes pour 2025. Avec des prix de parts respectivement établis à 206 et 255,68 euros, ces deux fonds présentent des décotes significatives par rapport à leurs valeurs de reconstitution, signe d'un potentiel de valorisation intéressant pour les investisseurs.

La décote comme indicateur de potentiel de valorisation

Un mécanisme favorable aux investisseurs

La valeur de reconstitution constitue un indicateur clé pour évaluer le potentiel d'une SCPI. Cette valeur représente ce qu'il coûterait pour reconstituer le patrimoine de la SCPI dans les conditions actuelles du marché, incluant les frais d'acquisition. La réglementation impose que le prix de souscription se situe dans une fourchette de plus ou moins 10% par rapport à cette valeur.

Lorsqu'une SCPI présente un prix de souscription inférieur à sa valeur de reconstitution (décote), cela peut indiquer un potentiel de revalorisation future. En effet, plus le prix est proche de la limite basse (-10%), plus la part est considérée comme sous-cotée et pourrait faire l'objet d'une réévaluation à la hausse.

Des décotes significatives pour les SCPI d'Inter Gestion REIM

Les deux SCPI phares d'Inter Gestion REIM se distinguent par leurs décotes notables :

Ces écarts favorables entre les prix de souscription et les valeurs de reconstitution témoignent du potentiel d'appréciation de ces deux SCPI.

Des stratégies d'investissement distinctes pour des besoins complémentaires

Cristal Life : focus sur les besoins essentiels

La SCPI Cristal Life poursuit son développement dans des secteurs répondant aux besoins essentiels de la population. Son portefeuille diversifié comprend des actifs dans les domaines de :

Cette orientation vers des secteurs résilients vise à assurer une stabilité des revenus à long terme, tout en bénéficiant de la valorisation progressive du patrimoine.

Cristal Rente : la SCPI des grandes enseignes

Cristal Rente se positionne comme la « SCPI des grandes enseignes » avec une stratégie d'investissement ciblant principalement :

Cette approche sectorielle spécifique s'inscrit dans une vision d'investissement à long terme, privilégiant des locataires solides et des baux de longue durée, contribuant ainsi à la stabilité des revenus distribués.

Une gestion active au service de la performance

Inter Gestion REIM – société de gestion créée en 1990 et réglementée par l'AMF – s'appuie sur son expertise pour développer ces deux SCPI selon des axes complémentaires :

Diversification géographique et sectorielle

Le gestionnaire poursuit une stratégie de diversification à la fois géographique et sectorielle. Cette approche vise à :

Un patrimoine sous gestion en croissance

Avec plus d'un milliard d'euros de patrimoine sous gestion réparti entre la France et l'Europe, Inter Gestion REIM témoigne de sa capacité à attirer et fidéliser les investisseurs. La société de gestion poursuit sa stratégie de conquête de nouvelles parts de marché en s'appuyant sur :

Perspectives pour les investisseurs

Les performances solides des SCPI Cristal Life et Cristal Rente en 2024-2025 renforcent leur attractivité auprès des investisseurs. Bruno Aleixo, Fund Manager d'Inter Gestion REIM, souligne la pertinence de la stratégie d'investissement mise en œuvre et la confiance croissante des associés et futurs investisseurs.

Néanmoins, il convient de rappeler que l'investissement en SCPI représente un placement immobilier de long terme (période de détention recommandée de 10 ans) dont les revenus ne sont pas garantis. Ces derniers dépendent de l'évolution du marché, de la durée de détention et de la situation personnelle de chaque investisseur.

La décote actuelle des deux SCPI peut représenter une opportunité d'entrée intéressante pour les investisseurs en quête de diversification patrimoniale, sous réserve d'accepter l'horizon d'investissement et les risques inhérents à ce type de placement.

Note : Les valeurs de reconstitution mentionnées sont soumises à l'approbation des associés lors de la prochaine assemblée générale annuelle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.