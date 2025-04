Un mur de leur maison s’effondre, l’assurance refuse de payer évoquant un « vieillissement normal »

Un couple habitant dans l'Orne a vu un mur de sa maison s'effondrer. L'assurance refuse de prendre en charge les travaux. (illustration) (Annawaldl / Pixabay)

Une maison en partie effondrée et aucune aide financière pour sortir la tête de l'eau. Depuis bientôt quatre mois, une famille installée à Saint-Pierre-d’Entremont (Orne) vit un cauchemar. Le 22 décembre 2024, une partie de sa maison en pierres construite au XIXe siècle s'est effondrée, rapporte L’Orne Combattante . Un pignon de la bâtisse a chuté sans crier gare, ne faisant heureusement aucun blessé.

18 000 euros pour reconstruire

Installés là depuis une dizaine d'années, le couple et son fils de 4 ans ont été relogés pendant un mois car le maire a dû prendre un arrêté de péril imminent. La famille a pu réinvestir les lieux mais la cuisine, la chambre d'amis, une salle de bains et le grenier sont condamnés. « C'est le camping à la maison : on a dû réaménager une pseudo-cuisine dans notre buanderie, et cloisonner par l’intérieur pour ne pas accéder à la partie effondrée » , explique le couple.

L'effondrement a pris tout le monde de court. La maison semblait en bon état et « il n'y avait aucune fissure » sur le pignon qui a chuté, assure le couple, qui n'a toujours pas fini de rembourser le crédit sur cette maison. Désormais, ils doivent reconstruire pour récupérer un logement habitable. Prix des rénovations : 18 000 euros.

Une cagnotte lancée pour aider la famille

Mais l'assurance n'est « d'aucune aide » dans le dossier. Elle refuse en effet de prendre en charge les réparations. Pour les experts, l'effondrement est dû au « vieillissement normal des matériaux et à un défaut constructif » sur la maison.

L'assurance a versé 1 000 euros en guise de geste commercial. Le couple espère toujours obtenir gain de cause mais a dû entre-temps signer le devis des travaux sans avoir les fonds nécessaires : « Nous n'avons pas le choix, il faut avancer. » Pour les aider, un proche a lancé une cagnotte en ligne qui a déjà permis de récolter 2 700 euros.