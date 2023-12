Y a-t-il un marché secondaire pour le marché obligataire?

Le marché secondaire des obligations d’État ou d’entreprises est régi par la loi de l’offre et de la demande. ( crédit photo : Shutterstock )

Sommaire:

Définition du marché obligataire

Marché primaire et marché secondaire des obligations

Le marché secondaire des obligations assimilables du Trésor (OAT)

Comment le prix des obligations sur le marché secondaire est-il déterminé?

Définition du marché obligataire

Le marché obligataire désigne le marché financier où s’échangent des obligations . Ce sont des titres de créance émis par des États, des collectivités ou des entreprises. Lorsque vous achetez des obligations, vous détenez une petite part de la dette de l’émetteur à qui vous avez prêté de l’argent, comme pourrait le faire une banque. En échange de votre prêt, vous touchez un versement régulier correspondant aux intérêts . Il est appelé «coupon». Vous récupérez la somme investie à une échéance spécifiée à l’avance.

Marché primaire et marché secondaire des obligations

Sur le marché primaire, les obligations sont émises pour la première fois par les entreprises ou les États. Les titres «neufs» sont proposés à un prix déterminé au préalable. Ce marché primaire est réservé aux professionnels, car les obligations sont négociées de gré à gré (on parle de marché Over the Counter , ou OTC) et doivent être acquises en lot. Les investisseurs achètent les titres directement auprès de l’émetteur.

Le marché secondaire est le marché financier où les investisseurs s’échangent des titres «d’occasion». Les obligations déjà émises peuvent y être achetées ou revendues comme n’importe quel autre titre financier. Acheteurs et vendeurs déterminent les prix en fonction de l’offre et de la demande.

Les particuliers peuvent difficilement accéder seuls à ce marché car le ticket d’entrée est élevé. La majorité d’entre eux investissent par le biais d’ OPCVM (organismes de placement collectif de valeurs mobilières) . Un OPCVM se concentre généralement sur une catégorie d’obligations:

obligations à taux fixe ou taux variable,

obligations émises par les entreprises et convertibles en actions,

obligations indexées sur l’inflation…

Le marché secondaire des obligations assimilables du Trésor (OAT)

L’Agence France Trésor a mis en place un marché secondaire permettant aux particuliers d’acheter et de vendre facilement des obligations assimilables du Trésor (OAT). Ce sont des emprunts émis par l’État. Les particuliers souhaitant investir peuvent acheter des OAT à taux fixe de maturité de 2 à 50 ans ou des OAT indexées sur l’inflation (OATi). Comme tout titre ou valeur mobilière, ces obligations peuvent être revendues à tout moment. Le marché des OAT aux particuliers est géré par Euronext.

Comment le prix des obligations sur le marché secondaire est-il déterminé?

Le marché secondaire est régi par la loi de l’offre et de la demande. Plus la demande est élevée, plus le taux d’intérêt est faible. Le prix des obligations dépend également de la solvabilité de l’émetteur. En effet, le taux d’intérêt est proportionnel au risque de défaut de paiement. Enfin, les échéances à long terme s’accompagnent généralement de taux d’intérêt plus élevés. Une fois sur le marché secondaire, les prix des obligations ont une relation inverse avec les taux d’intérêt du marché. Lorsque ceux-ci augmentent, les prix des obligations précédemment émises ont tendance à baisser. Lorsque les taux d’intérêt reculent, le prix des obligations s’apprécie.