Retraite : faut-il privilégier la sortie en capital ou en rente viagère ?

(Crédits photo : Pixabay - Arek Socha )

L e financement de la retraite est une problématique à laquelle les Français sont très sensibles. Deux tiers des Français estiment que leur pension de retraite est ou sera insuffisante pour vivre correctement selon l'Enquête 2022 Cercle de l'Épargne/Amphitéa « Les Français, l'Épargne et la Retraite ». Ils sont à peu près la même proportion à épargner en vue de leur retraite. La retraite par répartition actuelle ne semble donc pas suffisante pour de nombreux particuliers qui se constituent eux-mêmes en complément une retraite par capitalisation afin de conserver leur niveau de vie à la fin de leur vie active.

De très nombreuses solutions existent, qui permettent de toucher des revenus complémentaires avec une sortie en rente ou en capital. Découvrez dans cet article les différents placements qui permettent de se constituer un complément de revenus avec une sortie en rente ou en capital. Découvrez également les atouts et limites de la sortie en rente et de la sortie en capital afin de faire le bon choix.

Les placements qui permettent de sortir en capital ou en rente viagère

Les futurs retraités qui s'inquiètent du niveau et de la revalorisation de leur pension peuvent souscrire de nombreux placements qui viendront leur permettre de compléter leur pension, avec une sortie en rente ou en capital. On peut notamment citer l' assurance-vie , mais aussi le PEA, ou encore le PER bien sûr.

En effet, toutes ces enveloppes vous permettent d'investir sur les marchés financiers sur le long terme afin de financer votre retraite. Vous pourrez décider, à l'issue de la vie active, de récupérer les sommes placées sur ces supports en une fois ou en plusieurs fois, sous la forme d'une sortie en rente ou en capital.

Il est également possible pour l'assurance-vie et le PEA de récupérer les sommes placées sous forme de sortie en capital à tout moment avant la retraite. En revanche, pour récupérer les sommes versées sur un PER, vous devrez obligatoirement attendre la fin de la vie active, sauf rares cas de déblocage anticipé.

Les avantages et inconvénients de la sortie en capital

La sortie en capital consiste à récupérer les sommes épargnées sur un placement, en une fois (sortie en capital unique), ou en plusieurs fois, sans aucune contrainte. Vous pouvez retirer les montants que vous souhaitez, à la fréquence que vous souhaitez, en vous acquittant de la fiscalité de sortie en vigueur.

En ce qui concerne l'assurance-vie, au bout de 8 ans de détention du contrat , vous êtes imposé à 24,7 % sur les gains des rachats si l'encours tous contrats confondus n'excède pas 150 000 euros pour une personne seule et 300 000 euros pour un couple ; sinon, la taxation est de 30 %. Notez également qu'au-delà de 8 ans de détention du contrat, quel que soit l'encours, vous bénéficiez d'un abattement annuel de 4 600 € pour une personne seule et de 9 200 € pour un couple.

Dans le cas du PEA, au-delà de 5 ans de détention du plan , les gains sont exonérés d'impôt sur les plus-values et seuls les prélèvements sociaux à 17,2 % restent dus. Si le plan est détenu depuis moins de 5 ans, c'est la flat tax à 30 % qui s'applique, sauf si vous préférez opter pour le barème de l'impôt sur le revenu + 17,2 % de prélèvements sociaux.

Dans le cas du PER individuel, si vous avez déduit les sommes versées sur votre PER de votre revenu imposable, la part correspondant aux versements volontaires est imposée au barème progressif de l'impôt sur le revenu mais la part correspondant aux plus-values sera elle taxée au prélèvement forfaitaire unique de 30 pourcent (flat tax), à moins que vous n'optiez pour l'application du barème progressif de l'impôt sur le revenu + 12,8 %, de prélèvements sociaux si cela est plus avantageux pour vous. En revanche, si vous n'avez pas déduit de votre revenu imposable vos versements sur votre PER, seules les plus-values seront fiscalisées (flat tax à 30 pourcent ou bien barème progressif de l'impôt sur le revenu + prélèvements sociaux si cela est plus avantageux pour vous).

Selon le placement et les sommes que vous souhaitez retirer, il sera souvent plus avantageux lorsque l'on choisit la sortie en capital de sortir son capital progressivement sur plusieurs années, afin de réduire lisser ses revenus et de ne pas être pénalisé au niveau de la fiscalité. Mieux vaut retirer votre capital de manière progressive pour éviter de changer de tranche marginale d'imposition et réduire l'impact de la sortie en capital sur votre feuille d'impôt.

Bien sûr, la seule limite au(x) montant(s) sorti(s) en capital, c'est la somme dont vous disposez sur votre placement. Une fois tout l'argent dépensé, vous ne toucherez plus rien. Il est donc nécessaire de bien gérer ses avoirs afin de ne pas utiliser toute son épargne disponible les quelques années qui suivent la retraite et de ne plus avoir ensuite de sous pour continuer à financer son train de vie.

À l'inverse, si à votre décès vous possédez encore des sous sur votre placement, ce sont vos héritiers qui en bénéficieront, dans le cadre fiscal prévu par l'enveloppe sur laquelle sont détenus vos avoirs.

On pourra privilégier la sortie en capital si l'on a un gros projet à financer à la retraite comme par exemple la rénovation d'une maison, qui nécessite d'aller puiser dans son épargne. La sortie en capital laisse aussi davantage de liberté car elle permet de moduler son revenu comme on l'entend en fonction de ses besoins et envies, qui évidemment évoluent selon son âge. De plus, le capital reste transmissible et la fiscalité est souvent plus avantageuse.

Les avantages et inconvénients de la sortie en rente viagère

La sortie en rente viagère, plus communément appelée sortie en rente, est très différente de la sortie en capital. Elle permet de toucher un revenu fixe, déterminé en amont, tout au long de la retraite, jusqu'à son décès. Il s'agit donc d'un revenu régulier, perçu à vie.

Le montant dépend en premier lieu de votre âge et votre espérance de vie. En effet, la rente viagère est calculée sur la base de l'espérance de vie moyenne à l'âge de la liquidation de l'épargne, elle avantage ceux qui ont une espérance de vie plus élevée (généralement les personnes plus aisées) et pénalise ceux qui ont une espérance de vie plus courte (les fumeurs, les ouvriers, les personnes socialement défavorisées).

Ensuite, le montant de la rente dépend aussi de l a somme dont vous disposez sur le placement .

Enfin, le montant de la rente dépend du type de rente choisi (notamment rente simple ou réversible). À votre décès, vos héritiers ne peuvent récupérer le capital. Toutefois, il est possible de souscrire une rente réversible et dans ce cas, à votre décès, tout ou partie de la rente continue à bénéficier à une personne désignée (le conjoint généralement), soit la totalité de la rente que vous perceviez (on parle de taux de réversion à 100 %), soit une partie seulement (taux de réversion à 60 %) ou encore une rente plus élevée que la vôtre (taux de réversion à 150 %).

En termes de fiscalité, si la rente viagère est servie au moins 5 ans après l'ouverture du PEA, elle est exonérée d'impôt sur le revenu. Les prélèvements sociaux restent dus. Et attention, déjà ponctionnés lors de la conversion du capital en rente, les prélèvements sociaux s'appliquent une seconde fois sur les versements successifs de la rente. Pour une assurance-vie, seule une fraction de la rente viagère est soumise à l'imposition sur le revenu et aux prélèvements sociaux. Cette fraction, qui dépend de l'âge de l'assuré, est de 70 % pour les moins de 50 ans, 50 % pour les assurés entre 50 et 59 ans, 40 % pour les assurés entre 60 et 69 ans, et 30 % pour les assurés de plus de 70 ans. Dans le cas du PER individuel, si vous avez opter pour la déduction de votre impôt sur le revenu des versements effectués sur votre PER, la rente viagère sera soumise à l'impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que les pensions de retraite versées par les régimes de retraite obligatoires (impôt sur le revenu selon votre tranche marginale d'imposition avec un abattement de 10 %). En revanche, si vous n'avez pas déduit de votre revenu imposable les versements effectués sur votre PER individuel, la part de la rente correspondant à vos versements volontaires ou provenant de revenus exonérés est imposée suivant les règles applicables aux rentes viagères à titre onéreux (cf. barème ci-dessus).

On pourra privilégier la sortie en rente si l'on souhaite s'assurer un revenu complémentaire sûr et sécurisé. La sortie en rente offre une sécurité rassurante car on touchera toujours le même revenu, jusqu'à son décès, y compris si l'on vit jusqu'à 120 ans, et quels que soient les risques conjoncturels des marchés financiers.

En conclusion, il conviendra de souligner que les deux options comportent des avantages et inconvénients. Il appartient donc à chacun de déterminer selon ses objectifs et sa situation quelle option est préférable, tout en sachant qu'il est aussi possible de ne pas choisir. En effet, le PER permet une sortie mixte. Ainsi, vous pouvez donc toucher un capital quand vous liquidez vos droits mais garder une partie de votre PER en place et ainsi vous voir ensuite verser une rente. Il est également possible d'opter pour une sortie différente avec plusieurs produits et par exemple opter pour une sortie en capital de son assurance-vie et une sortie en rente de son PEA.