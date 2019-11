PER : combien faut-il épargner pour une rente viagère de 1 000 euros par mois à la retraite ? (Crédit photo: Fotolia)

Le PER (plan épargne retraite) permet d'épargner en vue de percevoir un capital ou une rente viagère une fois à la retraite. Combien est-il nécessaire d'épargner aujourd'hui pour se constituer un complément de revenu de 1 000 euros par mois ?

Selon une étude du Comité d'orientation des retraites, la pension moyenne des retraités se situe aujourd'hui entre 75% (dans la fonction publique) et 50% (dans le privé) de leurs revenus moyens d'activité. Avec la loi Pacte, le gouvernement espère inciter les Français à se constituer une épargne retraite à titre privé. Les produits comme le PER (plan épargne retraite) permettent d'accumuler un capital qu'il sera possible d'utiliser à la retraite pour générer un revenu à vie, appelé rente viagère. Combien est-il nécessaire d'épargner aujourd'hui pour se constituer un complément de revenu de 1 000 euros par mois à la retraite ?

Le fonctionnement de la rente viagère

Le montant de la rente viagère est calculé par l'assureur au moment où l'épargnant prend sa retraite et demande à bénéficier de sa rente. Deux facteurs influencent fortement le montant de la rente :

le montant de l'épargne accumulée sur le contrat

l'espérance de vie du bénéficiaire de la rente : plus son espérance de vie est élevée, plus le montant de sa rente viagère est faible car l'assureur doit faire durer le capital le plus longtemps possible.

Au décès, l'épargne est-elle perdue ? Si l'épargnant a opté pour une rente viagère dite simple, celle-ci est versée tout au long de sa vie mais prendra fin à son décès. Le capital restant sur le contrat (qui n'a pas été consommé) est alors perdu. En revanche, s'il a opté pour une rente viagère dite réversible, la rente sera versée après son décès, partiellement ou totalement aux bénéficiaires de son choix et ce tout au long de leur vie. Mais cette protection a un coût : le montant d'une rente réversible est inférieur à celui d'une rente simple. L'impact sur le montant dépend du taux de réversion choisi et de l'âge des bénéficiaires.

Combien faut-il épargner pour avoir une rente viagère de 1 000 euros par mois ?

La réponse varie selon l'âge de l'épargnant. Les estimations ci-dessous ne tiennent pas compte des différents prélèvements sur la rente (impôts, fiscalité, frais de l'assureur).

Vous avez 65 ans

Pour bénéficier d'une rente viagère simple de 1 000 euros par mois, un épargnant âgé de 65 ans aujourd'hui doit s'être constitué un capital d'environ 340 000 euros. S'il souhaite opter pour une rente viagère réversible au profit par exemple de son conjoint du même âge, alors il doit disposer d'un capital de 400 000 euros.

Vous avez 50 ans

Pour bénéficier d'une rente viagère simple de 1 000 euros par mois quand il aura 65 ans, un épargnant âgé de 50 ans aujourd'hui devra s'être constitué un capital d'environ 360 000 euros. Le capital nécessaire est plus important que pour l'épargnant de 65 ans car son espérance de vie est plus élevée. L'assureur devra donc faire durer le capital plus longtemps.

A 50 ans, combien faut-il épargner tous les mois pour disposer de 360 000 euros à 65 ans ?

Avec un taux de rendement de l'épargne de 1,80% (soit le taux de rendement moyen des fonds en euros en 2018), il faudrait épargner 1 800 euros par mois

Avec un taux de rendement de l'épargne de 4% (soit le taux de rendement d'une SCPI) il faudrait épargner 1 500 euros par mois

Vous avez 40 ans

Pour bénéficier d'une rente viagère simple de 1 000 euros par mois quand il aura 65 ans, un épargnant âgé de 40 ans aujourd'hui devra s'être constitué un capital d'environ 380 000 euros.

A 40 ans, combien faut-il épargner tous les mois pour disposer de 380 000 euros à 65 ans ?

Avec un taux de rendement de l'épargne de 1,80%, il faudrait épargner 1 000 euros par mois

Avec un taux de rendement de 4% : il faudrait épargner 750 euros par mois

Vous avez 30 ans

Pour bénéficier d'une rente viagère simple de 1 000 euros par mois quand il aura 65 ans, un épargnant âgé de 30 ans aujourd'hui devra s'être constitué un capital d'environ 400 000 euros.

A 30 ans, combien faut-il épargner tous les mois pour disposer de 400 000 euros à 65 ans ?