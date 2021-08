Plan épargne retraite : comment fonctionne la rente viagère ?

Tout ce qu'il faut savoir sur la rente viagère dans un PER (Crédits : 123RF)

La rente viagère

Une fois à la retraite, le détenteur d'un PER (plan épargne retraite) individuel peut disposer de son épargne sous forme de capital, de rente viagère ou d'un mélange des deux formules. La rente viagère est un revenu que l'épargnant perçoit tout au long de sa vie, jusqu'à son décès. Ce complément de revenus est régulièrement revalorisé grâce aux rendements financiers. Il est versé automatiquement à l'assuré (le plus souvent trimestriellement) qui est donc libéré de tout souci de gestion. Par ailleurs, l'assuré peut protéger ses proches en prévoyant de leur reverser sa rente viagère, totalement ou partiellement, après son décès : la rente sera alors reversée au bénéficiaire jusqu'à son décès.

Le montant de la rente viagère dépend de nombreux paramètres

De nombreux paramètres entrent en compte dans le calcul de la rente viagère. Celui-ci est effectué par l'assureur, selon les paramètres indiqués dans les conditions générales du PER. L'épargnant ne peut donc pas décider lui-même du montant de sa rente. Il est calculé par l'assureur au moment où l'assuré demande à percevoir son complément de revenus. Le calcul dépend notamment de trois grands paramètres.

Le montant de l'épargne

Bien entendu, plus l'épargnant aura accumulé de l'épargne sur son PER, plus le montant de la rente sera élevé.

L'espérance de vie

Le montant de la rente viagère dépend également de l'espérance de vie de l'assuré au moment où il demande à bénéficier de sa rente. L'assureur doit faire durer l'épargne le plus longtemps possible. Aussi, plus l'espérance de vie de l'assuré est élevée, plus le montant de sa rente viagère sera faible.

Pour déterminer l'espérance de vie de l'assuré, les assureurs s'appuient sur la table de mortalité de l'INSEE. Celle-ci donne l'espérance de vie en fonction de l'âge de la personne. Par exemple, l'espérance de vie d'une femme de 60 ans en 2000 était de 25,6 ans. Elle était de 26,4 ans en 2005 et de 27,8 ans en 2019.

Autre exemple, avec un capital constitué de 100.000 euros, la rente viagère pour un assuré qui commence à percevoir sa rente à 60 ans est d'environ 250 euros par mois. La rente passe à 295 euros si l'assuré commence à la percevoir à 65 ans.

Le type de rente viagère

Au moment où il demande à percevoir sa rente viagère, l'assuré a le choix entre les différentes options de rente proposées dans le cadre de son PER.

S'il opte pour une rente viagère simple, un complément de revenu lui sera versé jusqu'à son décès. Après son décès, l'épargne restante sur le contrat sera alors perdue.

S'il choisit une rente viagère réversible, un complément de revenu lui sera versé jusqu'à son décès. Après son décès, la rente continuera d'être versée, partiellement ou totalement (en fonction du taux de réversion choisi, en général 100 %, 80 % ou 60 %) au bénéficiaire qu'il aura désigné, jusqu'au décès de celui-ci. Toutefois, le montant d'une rente réversible est inférieur à celui d'une rente simple car l'assureur doit également tenir compte de l'espérance de vie du bénéficiaire de la rente.

Par exemple, avec un capital constitué de 100.000 euros et un assuré qui déclenche sa rente à 65 ans, la rente viagère simple sera de 295 euros par mois. Si la rente réversible à 100 %, elle s'élèvera à 280 euros pour un bénéficiaire âgé de 65 ans au moment du démarrage de la rente et de 226 euros si le bénéficiaire a 60 ans.