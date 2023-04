Pourquoi le rendement moyen du fonds en euros en 2022 est en hausse après 20 ans de recul?

Les fonds en euros sont constitués d’emprunts obligataires. Les coupons qu’ils rapportent augmentent avec l’inflation et la hausse des taux directeurs ( crédit photo : GettyImages )

Le retour de l’inflation pousse les banques centrales à remonter leurs taux. Cela permet aux compagnies d’assurances de proposer des fonds en euros aux rendements de plus en plus élevés. La tendance devrait se poursuivre en 2023.

Sommaire:

Les rendements des fonds en euros ont augmenté en 2022

Une remontée des fonds en euros après 20 ans de rendements faibles

L’inflation persistante entraîne une remontée généralisée des taux

Les fonds en euros sont plébiscités par les Français

Les assureurs puisent dans leurs réserves de rendement

Les rendements des fonds en euros ont augmenté en 2022

En ce début d’année 2023, les compagnies proposant des produits d’assurance-vie revoient à la hausse les rendements de leurs fonds en euros. Selon les acteurs, les fourchettes de taux étaient comprises entre 1,8 et 2,4% en 2022. Elles étaient entre 0,9% et 1,5% en 2021.

À savoir Chaque début d’année, les assureurs annoncent le taux de rendement qu’ils vont servir aux épargnants. Celui-ci correspond à la rémunération servie au titre de l’année précédente.

Une remontée des fonds en euros après 20 ans de rendements faibles

Depuis 2000, les rendements des fonds en euros sont restés très bas. Les taux d’intérêts obligataires aussi. En effet, un fonds en euros est constitué en majeure partie d’obligations (environ 80%). Pour rappel, les obligations sont des emprunts émis par les États (on parle d’obligations d’État ou d’obligations souveraines) ou par des entreprises (on parle d’obligations corporate ). Quand les taux d’emprunt augmentent, les taux d’intérêt aussi.

La définition pour tout comprendre Les épargnants investissant dans des actifs obligataires reçoivent des coupons. Ce sont des revenus réguliers. Ils reçoivent aussi une partie du capital prêté au moment de l’emprunt. Les obligations étant des dettes, elles doivent être remboursées.

L’inflation persistante entraîne une remontée généralisée des taux

Depuis fin 2021, l’inflation a fait son grand retour dans le paysage économique mondial. Selon les chiffres publiés en novembre 2022 par Eurostat, elle a atteint 9,9% en septembre 2020 en Europe (6,2% en France, 10,9% en Allemagne et 17,2% aux Pays-Bas). Le Fonds monétaire international (FMI) prévient que l’inflation pourrait s’installer durablement.

Pour contrer cette inflation persistante, les banques centrales ont réagi, en remontant leurs taux d’intérêt. Ainsi, la Banque centrale européenne (BCE) a relevé ses taux à trois reprises en 2022:

de 50 points de base en juillet,

de 75 points en septembre,

de 75 points de base en octobre.

Le taux d’intérêt directeur principal est à 2% depuis le 2 novembre 2022.

Les fonds en euros sont plébiscités par les Français

Le taux du Livret A a fortement augmenté depuis un an: il est passé de 0,5% à 3% entre février 2022 et février 2023. Il offre désormais un rendement supérieur aux fonds en euros. Pourtant, ces derniers restent plébiscités par les épargnants français. En effet, ils offrent une garantie en capital (partielle ou totale, selon les contrats). De plus, ils bénéficient de l’effet cliquet: les intérêts annuels générés sont définitivement acquis. En outre, votre argent est disponible à tout moment.

Contrairement au Livret A, les fonds en euros sont sans plafond de versement. Vous y versez autant de capital que vous le souhaitez. Des avantages fiscaux s’appliquent. En effet, après huit ans de détention de votre contrat, vous pouvez effectuer des retraits de 4.600 euros (9.200 euros pour un couple) de gains sur votre contrat sans être imposé. Les prélèvements sociaux s’appliquent. Enfin, votre contrat d’assurance-vie permet de préparer la transmission de votre patrimoine. En cas de décès, chacun des bénéficiaires désignés a droit à un abattement de 152.500 euros avant imposition. L’abattement s’applique sur les versements effectués avant vos 70 ans , quel que soit votre degré de parenté avec le bénéficiaire.

À savoir Selon les chiffres de France Assureurs, les fonds en euros représentaient, à fin novembre 2022, 73% de l’encours global des contrats d’assurance-vie. Cela représente 1,3 milliard d’euros sur un total de 1,8 milliard d’euros déposés.

Les assureurs puisent dans leurs réserves de rendement

Pour éviter une décollecte massive vers les livrets réglementés de plus en plus rémunérateurs, les assureurs relèvent leurs offres de rendement sur les fonds en euros. Pour ce faire, ils disposent de réserves dans lesquelles puiser. On appelle ces réserves la provision pour participation aux bénéfices (PPB). Ces dernières années, les compagnies d’assurances ont constitué des réserves de rendement, dans le but d’affronter sereinement les périodes difficiles. Ainsi, selon France Assureurs, elles disposent de 2,40% de rendement en réserve aujourd’hui. Ces réserves doivent être redistribuées aux assurés dans un délai de 8 ans maximum.