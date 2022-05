Assurance-vie après 70 ans: imposition et succession

Transmettre le capital épargné à son conjoint

Avant ou après 70 ans, les capitaux versés dans les contrats d’assurance-vie sont intégralement exonérés de droits de succession lorsque le bénéficiaire est le conjoint survivant ou le partenaire de Pacs. Cette exonération s’applique également aux frères et sœurs, s’ils sont célibataires, veufs, divorcés ou séparés, âgés de plus de 50 ans ou handicapés et domiciliés chez le défunt depuis au moins cinq ans.