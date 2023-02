Le gouvernement lance un portail numérique d’information à destination des propriétaires de logements vacants.

Nouveau portail zéro logement vacant-iStock-Pascale Gueret

Lutter contre la vacance des logements

Depuis 2022, le dispositif « Zéro Logement vacant », élaboré dans le cadre du Plan national de lutte contre les logements vacants, aide les collectivités à mieux cerner le parc de logements vacants sur leur territoire. L’outil leur permet notamment de créer des campagnes ciblées pour proposer l’accompagnement le plus pertinent possible aux propriétaires de logements vacants. Disponible depuis janvier 2023, un guichet numérique permet désormais aux propriétaires d’accéder directement à différentes ressources en matière d’information et d’accompagnement. Ces derniers peuvent ainsi se renseigner sur les taxes en vigueur ou les aides disponibles. Le portail leur permet également d’obtenir les coordonnées d’un interlocuteur au sein d’une collectivité pour les aider à remettre leur bien sur le marché.

La TLV élargie

Si la taxe sur les logements vacants (TLV) ne concernait jusqu’ici que les communes en zone tendue, son périmètre s’est élargi début 2023. En effet, depuis le 1er janvier, la TLV s’applique également aux communes qui se trouvent en dehors de zones tendues mais présentent un déséquilibre important entre l’offre et la demande en matière de logements. De plus, début 2023, le taux de la TLV a augmenté de plus d’un tiers. Il est ainsi passé à 17 % pour la première année de vacance (au lieu de 12,5 % en 2022) et sera porté de 25 % à 34 % les années suivantes.

De plus en plus de logements vacants

En France, au 1er janvier 2020, on recensait près de 3,074 millions de logements vacants au sein du parc immobilier privé. 1,909 million l’étaient depuis moins de deux ans (soit 5,9 %) et 1,165 million depuis au moins deux ans (3,6 %). Si certains de ces logements sont effectivement disponibles, d’autres sont en cours de relocation ou trop dégradés pour être intégrés au parc locatif. Au sein de la métropole lilloise, Roubaix est la ville la plus touchée par la vacance des logements. Elle comptabiliserait en effet 4 422 logements inoccupés, soit 15,2 % du parc immobilier de la commune. En 2021, la ville a créé une brigade spécifique pour repérer ces logements et tenter de les remettre sur le marché. Plus de 1 500 de ces logements présentaient une vacance de plus de deux ans. Selon le 27e rapport sur le mal-logement de la Fondation Abbé Pierre, publié en janvier 2022, plus de 4 millions de personnes sont non ou mal logées en France. En parallèle, on estime que le nombre de logements vacants sur le territoire national a augmenté de 60 % ces vingt dernières années.