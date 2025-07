Canicule : quels sont les départements français les plus menacés par les logements bouilloires ?

Plusieurs départements sont particulièrement exposés au phénomène des logements bouilloires. (illustration) (Geralt / Pixabay)

Ce mercredi 1er juillet, quatre départements sont encore placés en vigilance rouge par Météo-France en raison de la canicule. Les logements mal isolés deviennent de véritables pièges à chaleur. À long terme, la situation pourrait s’aggraver : Météo-France prévoit une hausse de 2,7 °C de la température moyenne en France d’ici 2050, après une augmentation de 1,7 °C depuis les années 1990.

Selon une étude de Hello Watt, société spécialisée dans la rénovation énergétique, relayée par Capital , plus de 80 % des logements français risquent ainsi de devenir des bouilloires thermiques. En cause : leur mauvaise performance dans la rubrique « confort d’été » du diagnostic de performance énergétique (DPE). Près d’un logement sur trois est déjà jugé « insuffisant » sur ce critère.

Dix départements menacés par les logements bouilloires

En croisant la part de logements mal notés et le nombre de jours très chauds attendus en 2050, Hello Watt a identifié les dix départements les plus exposés. il s'agit du Vaucluse, du Lot, du Gard, de l'Hérault, de l'Aveyron, de la Drôme, de l'Ardèche, des Pyrénées-Orientales, du Var et des Alpes-de-Haute-Provence. Dans ces territoires, jusqu’à 12 jours de canicule par an sont attendus, et trois logements sur quatre sont déjà mal préparés à la chaleur.

Mais ces chiffres pourraient être sous-estimés. Hello Watt dénonce un indicateur de confort d’été peu fiable, fondé sur des algorithmes incomplets et ignorant des critères essentiels comme la localisation ou l’inertie thermique. Une étude de Pouget Consultants et Ignes estime qu’une révision de l’indicateur ferait basculer 90 % des logements français dans la catégorie « insuffisants » ou « moyens » .

À l’inverse, les départements les moins à risque sont principalement situés dans le Nord-Ouest : Finistère, Côtes-d’Armor, Manche, Morbihan, Ille-et-Vilaine, Calvados, Orne, Mayenne, Loire-Atlantique et Vendée.