Les plus gros hits de l'actualité Patrimoine sur Boursorama en 2023

Retraite, immobilier, frais.. Quels articles, quelles thématiques vous ont le plus intéressés sur la rubrique patrimoine sur l'année écoulée ? Dans cette revue de détail en forme de bilan de l'année écoulée, la rédaction de Boursorama revient sur les plus gros succès d'audience du site, chiffres à l'appui.

1) Après 30 ans d'utilisation, un voisin, même de mauvaise foi, peu s'approprier une parcelle de terrain

Cet article interpelle forcément car on peut tous s'imaginer dans cette situation : la Cour de cassato, a rappelé qu'au terme des 30 années de prescription, un voisin qui utilise une parcelle de terrain -qu'il soit de bonne ou de mauvaise foi- sans convention particulière peut en devenir le légitime propriétaire...

2) Retraite : pourquoi un million de Français vont pouvoir réclamer des trimsetres supplémentaires

Dans le cadre de la très débattue réforme des retraites, ce texte fait le point sur un détail de la réforme bon à savoir : les personnes qui ont réalisé des Travaux d'utilité collective (TUC) ou des stages d'insertion dans les années 70, 80 et 90 vont pouvoir obtenir jusqu'à quatre trimestres supplémentaires.

3) Congés payés : les arrêts maladie ne sont plus considérés comme des jours de repos

La Cour administrative d'appel de Versailles a condamné l'État le 17 juillet 2023, estimant que la réglementation française actuelle n'entrait pas en conformité avec le droit européen. Désormais, les salariés de retour de maladie pourront donc bénéficier des congés prévus lors de leur année de reprise. Avant cette jurisprudence, seule la convention collective de l'entreprise pouvait permettre au salarié de retour de maladie de bénéficier de congés dès son année de retour.

4) Automobilistes : cette nouvelle mauvaise surprise pour 2023

Déjà assommés par la haussse des carburants, les possesseurs de voiture ont dû faire face à une autre augmentation dans le cadre d'une inflation qui a progressé pendant une partie de l'année...

5) L'exonération de taxe foncière pour les personnes âgées et handicapées

Certains contribuables peuvent prétendre à une exonération de la taxe foncière, dont le coût a bien progressé cette année. La loi de finances 2023 a apporté quelques aménagements, en élargissant le public bénéficiaire.

6) Voici les nouveaux montants de la retraite minimum

Retraite toujours avec cet article de notre partenaire MoneyVox qu revient sur les chiffres communiqués par la Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav). Ils s'appliquent aux départs à la retraite effectifs depuis le 1er septembre.

7) Agirc-Arrco : certains retraités vont voir leur pension évoluer au mois de mars

Et encore un article retraite ! Cette fois on parle évolution de la pension. Le phénomène tient à la réévaluation annuelle du niveau des prélèvements sociaux obligatoires (CSG, CRDS, cotisation maladie, CASA) qui sont appliqués à la complémentaire. Les valeurs de ces prélèvements sont recalculées chaque année par l'administration fiscale. Celle-ci tient compte du dernier avis d'impôt sur le revenu. Ensuite, l'Agirc-Arrco est informée pour chacun des bénéficiaires si les taux de prélèvements ont changé ou non. Selon la situation, le montant de la retraite complémentaire est affecté.

8) Prêt immobilier : quel salaire faut-il pour emprunter 200.000 euros en 2023 ?

Notre partenaire Le Revenu s'est posé la question en se basant sur une étude d'Empruntis. Désormais, pour emprunter 200.000 euros sur 15 ans, il faut désormais disposer, selon le courtier, d'un salaire mensuel net de... A lire dans l'article !

9) Hérault : il bâtit sa maison sans permis sur un terrain non constructible, le préfet la fait raser

Une actualité plutôt insolite sur une pratique visiblement pas si isolée que ça. Les autorités luttent depuis plusieurs années dans le Languedoc et le Roussillon contre les constructions illégales. Depuis 2012, pas moins de 856 décisions de justice ont décidé de la démolition d'installations non conformes et 80% de ces décisions ont été suivies de mesures de remise en l'état sous astreinte.

10) Nouvelle prime des fonctionnaires : un versement «en septembre», mais pour qui ?

Une prime pour booster le pouvoir d'achat des fonctionnaires et des contractuels de la fonction publique a été annoncée le 12 juin dernier par le ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, Stanislas Guerini.

