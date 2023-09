Voici les nouveaux montants de la retraite minimum

( crédits photo: © Richard Villalon - stock.adobe.com)

La Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav) a dévoilé les nouveaux montants du minimum contributif. Ils s'appliquent aux départs à la retraite effectifs depuis le 1er septembre.

1 200 euros : tel est le montant minimal des pensions de retraite très souvent évoqué pour les nouveaux retraités. Mais cette somme ne figure en réalité dans aucun texte de loi. En cause : pour parvenir à ce montant, il est nécessaire d'additionner le montant de sa pension complémentaire à celui du minimum contributif majoré, dont la Cnav vient de publier les montants pour les personnes qui prennent leur retraite à compter du 1er septembre 2023.

Tous les retraités pourront-ils prétendre à une retraite minimale de 1 200 euros ?

En réalité, la retraite minimale de 1 200 euros promise par le gouvernement n'est pas seulement constituée par la retraite de base. Pour s'approcher de cette somme, il faut y ajouter la retraite complémentaire, c'est-à-dire l'Agirc-Arrco pour les retraités du secteur privé. C'est ce cumul qui peut permettre d'espérer atteindre les 1 200 euros de pension par mois.

Il faut néanmoins répondre à certaines conditions bien précises, et notamment terminer une carrière complète en ayant cotisé à tous ses trimestres, le tout moyennant une rémunération au moins égale au niveau du Smic. De plus, les 1 200 euros ne sont pas nets, mais bruts.

A lire aussi : Retraite : voila comment vous pouvez échapper à la réforme

Quels sont les nouveaux montants des minimums contributifs ?

Alors que les petites pensions des retraités actuels ont déjà été revalorisées par l'intermédiaire d'un décret publié au mois d'août, il manquait encore à connaître les nouveaux montants des minimums contributifs. Grâce à la publication de la circulaire de l'Assurance retraite (Cnav), c'est désormais chose faite, et les travailleurs qui prennent leur retraite depuis le 1er septembre 2023 peuvent donc savoir précisément les sommes qu'ils pourront toucher.

Le minimum contributif (MiCo) et le minimum contributif majoré (MiCo majoré) ont ainsi été revalorisés. La pension de base minimale, qu'elle soit versée par la Cnav, la Carsat ou tout autre organisme d'Assurance retraite, est désormais de 709,13 euros pour le MiCo, et de 847,57 euros pour le MiCo majoré. Par rapport à l'avant réforme, le minimum contributif a donc été revu à la hausse de 25 euros, et le minimum contributif majoré a été augmenté de 100 euros.

Attention néanmoins : il n'existe pas de montant minimum pour la complémentaire retraite versée par l'Agirc-Arrco. En effet, la somme dépend directement de la carrière effectuée par le nouveau retraité. Par ailleurs, si le cumul entre la pension de base et la complémentaire dépasse les 1 352,23 euros, le MiCo est alors réduit.

Une revalorisation des pensions soumise à conditions

Si le minimum contributif de 709,13 euros est réservé aux retraités qui ont une retraite à taux plein, l'octroi du MiCo majoré, quant à lui, dépend aussi du nombre de trimestres cotisés, qui doit être d'au moins 120. Autrement dit, la somme des 847,57 euros ne peut être perçue que par les retraités qui ont cotisé au moins 120 trimestres au cours de leur carrière, leur permettant de se rapprocher du seuil des 1 200 euros, en fonction de leur complémentaire.