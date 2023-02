Agirc-Arrco : certains retraités vont voir leur pension évoluer au mois de mars

Les valeurs de prélèvements sociaux sont recalculées chaque année par l'administration fiscale. (wir_sind_klein / Pixabay )

Le montant de la pension de retraite va probablement varier pour les personnes affiliées à l'Agirc-Arrco en raison des nouveaux taux de prélèvements sociaux obligatoires appliqués en 2023.

Les personnes affiliées à l'Agirc-Arrco pourraient voir leur retraite évoluer au mois de mars. Les montants des pensions de retraite complémentaire pourraient s'orienter à la hausse ou à la baisse. Cela tient à la réévaluation annuelle du niveau des prélèvements sociaux obligatoires (CSG, CRDS, cotisation maladie, CASA) qui sont appliqués à la complémentaire, rapporte La Dépêche du Midi .

Les valeurs de ces prélèvements sont recalculées chaque année par l'administration fiscale. Celle-ci tient compte du dernier avis d’impôt sur le revenu. Ensuite, l’Agirc-Arrco est informée pour chacun des bénéficiaires si les taux de prélèvements ont changé ou non. Selon la situation, le montant de la retraite complémentaire est affecté.

Une pension de mars particulière

En janvier et février, les retraites qui ont été versées n'incluaient pas l'évolution. C'est seulement à partir du paiement de mars que les nouveaux taux seront appliqués. Si votre taux de CSG a augmenté le montant de votre retraite sera plus bas au mois de mars. Sera également appliquée une régularisation pour les mois de janvier et février.

A l'inverse, si votre taux des prélèvements sociaux a baissé, un virement vous sera envoyé en février, correspondant au trop-perçu par l'administration sur les pensions des deux premiers mois de l'année. Dès le mois de mars, votre pension sera alors plus élevée. A compter d'avril, le montant de la pension sera celui du reste de l'année, incluant uniquement les prélèvements sociaux.