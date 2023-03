Automobilistes : cette nouvelle mauvaise surprise pour 2023

(Crédit photo: © hedgehog94 - stock.adobe.com)

Les garagistes, contraints par la hausse générale des prix, ont déjà commencé eux aussi à la répercuter sur la facture de leurs clients. À quoi faut-il s'attendre lors de sa prochaine révision ?

Prix de l'énergie et des pièces détachées : les frais des garagistes et des concessionnaires s'envolent. Pour beaucoup d'entre eux, nul autre choix que d'augmenter leurs prix, au détriment des automobilistes, dont les autres postes de charge, carburant et assurance auto, notamment, grimpent également en flèche. Des études réalisées par Vroomly et idGarages.com permettent de mieux estimer les hausses auxquelles les conducteurs vont devoir se plier pour pouvoir faire réviser et réparer leur voiture ou leur moto.

Une hausse des prix de l'énergie et des pièces détachées qui pèse sur les garagistes

À l'instar des particuliers et des autres professionnels, les garagistes, concessionnaires autos et carrossiers sont touchés de plein fouet par l'inflation. Pour eux, cette hausse générale des prix se répercute notamment sur le tarif des huiles et des consommables, mais aussi des pièces détachées, en hausse de 6 à 11 % sur les trois derniers mois selon une récente étude réalisée par Vroomly, un comparateur de prix spécialiste des garages.

Un véritable boom donc, complété par une hausse des prix de l'énergie. Car les professionnels ne bénéficient pas des mêmes protections que les particuliers. C'est ainsi que les factures d'électricité des garagistes, tout comme celles d'autres professions telles que les boulangers, flambent, avec des augmentations pouvant atteindre les 20 %. Autant de facteurs qui induisent une hausse des postes de dépense des garages, et donc la nécessité d'augmenter les tarifs pratiqués auprès des automobilistes.

Révision, kit de distribution… ces réparations qui coûtent de plus en plus cher

En août 2022, idGarages.com, un autre comparateur de garages automobiles, avait déjà annoncé la couleur dans un baromètre des prix de la réparation auto en France. Il fallait alors compter 265 euros pour faire réaliser la révision générale de sa voiture, soit 9 euros de plus qu'en 2021. Le changement d'un kit de distribution, quant à lui, était passé à 556 euros, soit 34 euros supplémentaires à débourser en l'espace d'un an.

De façon générale, tous les travaux de réparation et d'entretien des véhicules motorisés coûtent de plus en plus cher. Une mauvaise nouvelle pour les automobilistes, qui sont déjà pleinement impactés par la hausse des prix à la pompe, mais aussi des cotisations d'assurance auto. Avoir son propre véhicule est donc, sans surprise, de plus en plus onéreux.

Seulement 7 % des garagistes ne pensent pas augmenter leurs prix

L'étude réalisée par Vroomly fournit d'autres éléments utiles pour savoir à quoi s'attendre lors de son prochain passage au garage. Ce sont ainsi près des deux tiers des professionnels du secteur, sur les 300 interrogés par le comparateur, qui envisagent d'augmenter leurs prix afin de faire face à leurs propres charges. Pour un quart des garagistes, c'est d'ailleurs déjà chose faite, et leurs clients doivent donc s'acquitter d'une facture toujours plus conséquente.

Au final, ce sont seulement 7 % des garagistes interrogés qui ont déclaré ne pas vouloir augmenter leurs prix… mais jusqu'à quand ? Tous sont concernés par la hausse des prix de l'énergie et des pièces détachées, et d'anciens tarifs n'en tenant pas compte ne pourront pas être maintenus éternellement. Environ la moitié des autres professionnels de la réparation automobile tablent sur une augmentation des prix pratiqués de l'ordre de 6 à 10 %. Des hausses encore plus importantes, de l'ordre de 11 à 20 %, sont prévues par 20 % des garagistes interrogés par Vroomly.