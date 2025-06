CAF : ce changement inattendu va faire bondir les Français en 2025

Shutterstock

Il y a encore du changement dans la déclaration des allocataires de la CAF en 2025. Et ça ne devrait pas plaire aux Français.

Ces derniers temps, les allocataires de la CAF ne savent plus où donner de la tête tant les annonces sont nombreuses. Il faut dire que le budget 2025 , adopté en force par le gouvernement du Premier ministre François Bayrou, a entrepris de nombreux changements pour cette année. Des changements qui ont fait des déçus… Mais aussi des heureux.

Parmi les nombreuses annonces d’ailleurs, il y en a une qui a fait bondir les Français, et elle concerne la déclaration de ressources auprès de la CAF. Celle-ci, qui n’était pas forcément très intuitive pour les bénéficiaires à l’origine, a été modifiée. L’objectif ? Simplifier le processus et éviter les erreurs. Problème : les erreurs risquent désormais de venir des allocataires eux-mêmes, qui doivent redoubler d’attention.

CAF : en quoi consiste ce changement ?

Pourquoi un tel changement ? Et en quoi consiste-t-il ? Il faut comprendre que, jusqu’à présent, les allocataires devaient eux-mêmes renseigner leurs revenus des trois derniers mois. Ils devaient, pour cela, utiliser le montant net social indiqué sur leurs fiches de paie. Ce qui parfois, menait à des situations problématiques avec des sommes mal déclarées, et des trop-perçus à rembourser.

Depuis le 1er mars cependant, les choses ont changé, et pas forcément comme l’auraient espéré les allocataires. Aujourd’hui en effet, la CAF préremplit automatiquement les déclarations. Le montant des ressources n’est plus fourni par les bénéficiaires, mais par les employeurs et France Travail. Il n’y donc plus qu’à vérifier et valider les montants. Problème : ce qui est positif pour certains ne l’est pas forcément pour d’autres.

Ce problème que rencontrent les allocataires

Par manque d’informations sur le sujet, certains peuvent en effet vouloir faire des ajustements sur leur déclaration de la CAF. Pourquoi ? Car le pré-remplissage n’est pas le seul changement à avoir eu lieu au début du mois de mars. Le calcul pour verser les aides ne se fait plus, non plus, sur la même période. Il est, plus précisément, décalé d’un mois. Auparavant, les revenus déclarés concernaient les trois derniers mois (M-1 à M-3).

Aujourd’hui, le calcul se concentre sur les trois mois précédents, comme l’explique le site Droits-finances.net. Ainsi, une déclaration faite en mars 2025 concerne désormais les mois de novembre 2024, décembre 2024 et janvier 2025, et non plus décembre 2024, janvier 2025 et février 2025. Un changement auquel il faut prêter une grande attention, car certaines personnes pourraient croire le montant indiqué erroné, en s’attendant à voir les revenus les plus récents sur la déclaration. Et se voir verser, par conséquence, une aide bien plus basse que ce à quoi ils pourraient avoir droit.