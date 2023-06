Nouvelle prime des fonctionnaires : un versement « en septembre », mais pour qui ?

Une nouvelle prime pour booster le pouvoir d'achat des fonctionnaires va être versée prochainement. (illustration) (neelam279 / Pixabay)

Une prime pour booster le pouvoir d'achat des fonctionnaires et des contractuels de la fonction publique a été annoncée le 12 juin dernier par le ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, Stanislas Guerini. Mais les modalités d'attribution restent encore floues, alors que le décret d'application doit être publié en juillet.

Une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat et concernant les fonctionnaires et contractuels de la fonction publique percevant moins de 3 250 euros brut par mois avait été annoncée le 12 juin dernier par le ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, Stanislas Guerini. Si la publication de son décret d'application est prévue courant juillet, ses modalités restent, pour le moment, très floues, souligne Capital . Et ce, malgré une nouvelle réunion organisée avec les syndicats mardi 27 juin.

Entre 300 et 800 euros brut

Seule certitude, le montant de cette prime variera entre 300 et 800 euros brut en fonction de la rémunération des agents. Le gouvernement garantit que 50 % des agents de la fonction publique d’État et 70 % des agents de la fonction publique hospitalière la percevront.

En revanche, pour la fonction territoriale, le versement ou non de ce coup de pouce sera décidé par les collectivités. Autre élément transmis : la date versement qui devrait intervenir « en septembre » selon Céline Verzeletti, co-secrétaire de l'Union générale des syndicats de l’État CGT.

Les syndicats agacés

Mais ces annonces laissent Luc Farré, secrétaire général de l'Unsa Fonction publique, sur sa faim : « Selon quelles règles s'appliquera exactement la dégressivité du montant de la prime ? Quelle période de référence et quels revenus seront pris en compte dans le plafond de rémunération mensuelle fixé pour en bénéficier ? Comment garantir le versement rapide de la prime aux agents territoriaux ? Le gouvernement n'a, pour le moment, répondu à aucune de ces questions » , a-t-il déclaré.

Bruno Leveder, secrétaire national de la FSU, a fustigé la méthode où la concertation avec les syndicats a été réduite à son strict minimum : « On fait donc face à une décision unilatérale... et à une mise en œuvre unilatérale des mesures d'urgence pour soutenir le pouvoir d'achat des agents publics. »