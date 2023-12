Les placements à privilégier pour ses enfants à Noël

(Crédits photo : Adobe Stock - )

À chaque Noël revient la question fatidique des cadeaux. L'inspiration manque souvent, et même quand il s'agit de gâter ses enfants ou petit-enfants. D'ailleurs, si les tout-petits sont souvent émerveillés par leurs présents, au fur et à mesure que les enfants grandissent, il est parfois bien plus difficile de faire mouche.

Si vous ne savez pas ce qui pourrait faire plaisir à vos enfants ou petits-enfants, neveux ou nièces, ou si vous voulez les aider à financer des projets, il est possible de leur donner de l'argent afin qu'ils le versent sur un placement adapté à leur âge et à l'usage qu'ils en feront.

Retrouvez dans cet article notre Top 3 des placements à privilégier pour des enfants à Noël, leurs caractéristiques, leurs avantages et leurs inconvénients, les situations dans lesquelles il est pertinent de souscrire à ce placement pour un enfant.

Le livret A et le livret jeune pour une liquidité maximale et 0 prise de risque

Le livret A, ou le livret jeune pour ceux qui peuvent y prétendre, est la solution à privilégier pour donner de l'argent destiné à être dépensé rapidement. Les sommes versées sur ce livret épargne serviront à acheter ce qui leur fait plaisir ou pour financer de projets qui leur tiennent à cœur : voyage, permis, console, scooter, aménagement de son appartement étudiant, etc.

Notez que le livret A est accessible dès la naissance de l'enfant quand le livret jeune s'adresse exclusivement aux jeunes de 12 à 25 ans.

Le livret A, avec un taux de 3 %, et le livret jeune, avec un taux d'intérêt d'au moins 3 %, sont les livrets à capital garanti généralement les plus rémunérateurs si l'on prend en compte la fiscalité. On trouve parfois des livrets bancaires affichant des taux d'intérêt plus élevés mais sur un lapse de temps très courts de quelques mois.

Le livret A pourra être préféré au livret jeune si le projet à financer est important puisqu'il possède un plafond plus élevé que le livret jeune (22 950 euros pour le livret A contre 1 600 euros pour le livret jeune).

Le plafond relativement restreint et la performance relativement limitée de ce placement nécessitent de ne placer sur ce type d'enveloppe que des sommes destinées à financer des projets de court terme et ne nécessitant pas des fonds trop importants.

Le PEA jeune pour faire ses premiers pas en Bourse

Les étudiants et jeunes actifs peuvent souscrire à un PEA jeune. Ce plan épargne en actions est en tous points semblable au PEA classique, à l'exception de 2 points : il est réservé aux majeurs de 18 à 25 ans et comporte un plafond de 20 000 euros.

Le PEA jeune permet aux jeunes encore rattaché au foyer fiscal de leurs parents d'ouvrir un PEA. En effet, un foyer fiscal ne peut détenir que 2 PEA classiques. Le PEA jeune se transforme automatiquement en PEA classique aux 25 ans du titulaire et son plafond passe alors à 150 000 euros. Il est aussi possible de transformer un PEA jeune en un PEA classique dès lors que son titulaire n'êtes plus rattaché au foyer fiscal de vos parents.

Le PEA jeune permet donc d'investir sur les marchés actions en bénéficiant d'une exonération d'impôt sur les plus-values et les dividendes (mais les prélèvements sociaux sont dus) dès 5 ans de détention du plan. En contrepartie, les titres éligibles sont restreints aux actions de sociétés ayant leur siège social en Union européenne (UE) et aux fonds qui sont investis à 75 % minimum dans des actions d'entreprises éligibles au PEA. Notez tout de même que certains trackers, grâce aux montages que peuvent faire les émetteurs sur le mode de réplication d'un tracker, sont éligibles au PEA alors même qu'ils permettent de se positionner sur des marchés actions hors UE.

Le PEA jeune est une enveloppe idéale pour apprendre le fonctionnement des marchés boursiers et se familiariser avec le marché actions. Les parents ou grands-parents qui participent à alimenter ce plan pourront d'ailleurs éventuellement prodiguer des conseils à l'investisseur débutant et suivre ses investissements. Les restrictions en termes de titres éligibles du PEA ne nous semblent pas insurmontables pour un jeune investisseur qui pourra plus tard élargir ses possibilités d'investissement avec un compte-titres s'il se prend au jeu de l'investissement sur les marchés actions.

Compte tenu de la performance des marchés actions sur le temps long, ce type d'enveloppe pourra servir à financer des projets d'envergure sur le long-terme comme par exemple l'achat de la résidence principale.

L'assurance-vie pour financer ses premiers grands projets

Il est possible de souscrire une assurance-vie au nom de son enfant qu'il vous faudra gérer jusqu'à sa majorité, ou bien souscrire une assurance-vie à votre nom dont votre enfant ou votre petit-enfant est le bénéficiaire.

Ce placement permet d'investir à la fois sur un fonds euros garanti en capital et sur des supports en unités de compte plus risqués mais aussi potentiellement plus rémunérateurs (fonds, actions, ETF, etc.).

Si vous et/ou votre enfant ne souhaitez pas s'occuper de la gestion de l'assurance-vie, de très nombreux acteurs proposent désormais une offre de gestion pilotée.

L'assurance-vie est idéale pour financer des projets de moyen long terme. Elle peut par exemple être souscrite dès la naissance de l'enfant et alimentée régulièrement (Noël, anniversaire, etc.) pour financer ensuite les études ou bien la première voiture ou l'apport pour l'achat de la résidence principale par exemple.

Attention tout de même à choisir un contrat pas trop gourmand en frais, avec un fonds euros performant et un large choix d'unités de compte, pour une meilleure diversification. Les trackers sur les grands indices boursiers par exemple permettent de profiter de la performance du marché actions sur le long terme.

L'assurance-vie est notamment adaptée aux investissements sur le temps long. Pas question donc de s'en servir pour payer un achat plaisir, d'autant que les rachats s'effectuent en plusieurs jours, voire semaines. Cette caractéristique pourra être mal perçue par des enfants et de jeunes ados qui ne comprendront pas forcément l'intérêt à toucher des sous dont ils ne peuvent se servir immédiatement. Mais ils vous remercieront plus tard !

