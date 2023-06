Ouvrir un PEA en 2023: les 5 choses à savoir

Constituer et optimiser votre premier PEA impliquent de respecter des règles d’investissement. ( crédit photo : GettyImages )

Le plan d'épargne en actions (PEA) est un placement attractif quand vous souhaitez investir dans les marchés financiers. Fiscalement intéressant, il permet aussi de miser sur des actifs très diversifiés. Ces atouts en font un support idéal pour débuter en Bourse. Cependant, pour atteindre votre objectif, il est primordial de bien choisir vos titres et de respecter le principe de la diversification. Voici quelques conseils pour vous guider dans la constitution d‘un premier PEA solide et diversifié.

Sommaire:

Prendre en compte la diversification de votre PEA: une règle d'or

Opter pour des secteurs peu volatils et porteurs au sein de votre PEA

PEA: l'intérêt d'investir dans l'immobilier via des ETF

Investir dans des sociétés non cotées via votre premier PEA

Prendre en compte la diversification de votre PEA: une règle d'or

La diversification est essentielle pour vous construire un portefeuille d'actifs solide. Il est déconseillé d'investir uniquement dans des actions d'un même type, représentant des secteurs ou des entreprises similaires. En investissant dans un large éventail de titres, vous répartissez les risques et évitez de mettre tous vos œufs dans le même panier.

Ainsi, si une entreprise ou un secteur rencontre des difficultés, les autres investissements de votre portefeuille peuvent compenser les pertes. L'impact global sur votre capital est limité. De plus, la diversification permet de profiter de multiples opportunités de croissance. Cela contribue à la performance globale de votre portefeuille.

PEA: que dit la loi? • Plafond maximum: 150.000 euros pour le PEA classique et 225.000 pour le PEA PME-ETI. • Âge: à partir de 18 ans. • Personnes éligibles: toute personne physique majeure dont le domicile fiscal est situé en France.

Opter pour des secteurs peu volatils et porteurs au sein de votre PEA

En période de turbulences sur les marchés financiers, il est judicieux d'inclure des «valeurs défensives» dans votre portefeuille. Les valeurs défensives sont des sociétés dont l'activité et les performances financières sont moins sensibles aux fluctuations économiques. Elles peuvent opérer dans des secteurs d'avenir ou porteurs, tels que:

la cybersécurité,

les énergies renouvelables ,

les fabricants de semi-conducteurs.

Ces sociétés peuvent également être celles dont les produits sont très demandés. En effet, cette attractivité leur permet de maintenir des prix élevés même en période de crise:

secteurs du luxe,

grandes entreprises technologiques américaines…

Pour renforcer votre portefeuille PEA, il est recommandé d'inclure des valeurs solides et prometteuses appartenant à ces catégories. Ces sociétés font généralement preuve d'une résistance accrue aux fluctuations du marché et offrent des perspectives de croissance à long terme.

PEA: l'intérêt d'investir dans l'immobilier via des ETF

Les ETF ( Exchange-Traded Funds ) sont des fonds négociés en Bourse. Ils sont conçus pour suivre et répliquer la performance d‘un indice spécifique. Ils offrent une grande polyvalence dans le domaine de la finance. En investissant dans des ETF, vous pouvez facilement accéder au secteur immobilier, connu pour son caractère anti-inflationniste. Ainsi, cette approche contribue à diversifier votre portefeuille en incluant une classe d'actifs traditionnellement non corrélée aux marchés boursiers.

Les ETF vous permettent d'investir dans divers biens immobiliers (bureaux, centres commerciaux, logements…), ce qui réduit ainsi la volatilité globale de votre investissement.

À noter Les ETF sont également appelés trackers.

Investir dans des sociétés non cotées via votre premier PEA

Avec votre PEA, vous pouvez investir dans des sociétés non cotées et profiter d'opportunités de croissance et de rendement potentiellement intéressantes. Depuis la loi Pacte du 22 mai 2019, la liste des supports éligibles au PEA a ainsi été élargie. Désormais, elle inclut les sociétés non cotées assimilées aux Très Petites Entreprises (TPE) et aux Petites et Moyennes Entreprises (PME).

Toutefois, l'attractivité et la souplesse de votre PEA doivent être nuancées quand vous détenez des titres non cotés. La cession des titres non cotés détenus dans le PEA se fait le plus souvent de gré à gré. Ainsi, vous avez l'obligation d'informer le gestionnaire du plan de tout mouvement affectant ces titres. Ces derniers sont aussi moins liquides que les actions cotées, les rendant donc par nature plus difficiles à l'achat et à la vente.