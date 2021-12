L'essentiel de la semaine : une inflation record en zone Euro, Les Français versent plus sur leur assurance-vie, 35 % des annonces hors plafond concernant les loyers à Paris, derniers jours pour corriger sa déclaration de revenus

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Le taux d'inflation a atteint un niveau record en novembre 2021 dans la zone Euro, à 4,9% sur un an. La collecte nette de l'assurance-vie s'est établie à 2,7 milliards d'euros en octobre 2021, au plus haut depuis septembre 2019. Un tiers des annonces locatives parisiennes dépassent les plafonds de loyer autorisés par la loi. Il est possible de corriger sa déclaration des revenus perçus en 2020 jusqu'au 15 décembre 2021. La taxe foncière a bondi de près de 28% en 10 ans. Les chèques énergie exceptionnels d'un montant de 100 euros seront envoyés entre le 13 et le 22 décembre 2021. La prime de Noël sera versée aux bénéficiaires concernés à partir de mi-décembre 2021.

Inflation record en zone Euro

Assurance-vie: record de cotisations pour un mois d'octobre

Encadrement des loyers à Paris: 35% des annonces sont hors plafonds

Impôts: derniers jours pour corriger sa déclaration de revenus

Taxe foncière: augmentation de près de 28% en 10 ans

Les chèques énergie exceptionnels seront envoyés entre le 13 et le 22 décembre 2021

Noël 2021: la prime exceptionnelle de fin d'année versée mi-décembre

Inflation record en zone Euro

Le taux d'inflation a atteint le niveau record de 4,9% en novembre 2021 dans les dix-neuf pays de la zone Euro, au plus haut depuis le début des estimations de l'institut européen des statistiques Eurostat, il y a plus de vingt ans. Certains pays sont particulièrement touchés par cette augmentation de l‘indice des prix à la consommation, comme l'Allemagne (6%) ou la Lituanie (9,3%). Selon le Fonds monétaire international (FMI), cette hausse de l'inflation est temporaire et ne constitue pas une menace car elle ne se répercute pas encore sur les salaires. En France, où l'indice des prix a progressé de 3,4% en novembre 2021 sur un an, une «indemnité inflation» sera versée aux 38 millions de Français gagnant moins de 2.000 euros net par mois.

Assurance-vie: record de cotisations pour un mois d'octobre

Les cotisations en assurance-vie se sont inscrites à 13,2 milliards d'euros en octobre 2021, un niveau record pour ce mois de l'année, selon les chiffres publiés par la Fédération française de l'assurance (FFA). Le montant des prestations versées étant stable, la collecte nette s'affiche nettement positive, à 2,7 milliards d'euros, au plus haut depuis septembre 2019. Les unités de compte continuent par ailleurs de séduire les Français, avec 5 milliards d'euros de cotisations et 3,4 milliards d'euros de collecte nette en octobre 2021. «L'assurance vie est un produit très apprécié des Français. Les chiffres d'activité depuis le début de l'année le confirment et signent un retour à la situation pré-pandémique», a commenté Franck Le Vallois, directeur général de la FFA.

Encadrement des loyers à Paris: 35% des annonces sont hors plafonds

Plus d'un tiers des annonces immobilières locatives publiées entre août 2020 et août 2021 dépassent les plafonds de loyer autorisés par la loi, selon la première édition de l'Observatoire de l'encadrement des loyers à Paris, publiée par la Ville de Paris et la Fondation Abbé Pierre. Le dépassement moyen est évalué à 196 euros par mois, ce qui signifie que les ménages parisiens concernés pourraient économiser environ 2.000 euros par an si la loi était appliquée correctement. Actuellement, les amendes pour non-respect des plafonds sont de 5.000 euros pour une personne physique et de 15.000 euros pour une personne morale.

Impôts: derniers jours pour corriger sa déclaration de revenus

La déclaration 2021 sur les revenus perçus en 2020 peut être corrigée jusqu'au 15 décembre 2021 au plus tard. Pour ce faire, les contribuables doivent se rendre sur leur espace particulier sur le site internet des impôts, cliquer sur le lien «Accéder à ma déclaration en ligne» puis sur «Corriger». Les données liées aux revenus, aux personnes à charge ou encore à la contribution à l'audiovisuel public peuvent être modifiées par ce biais. Par contre, les corrections sur la situation familiale (mariage, divorce...) doivent être faites via le service de messagerie sécurisée et celles concernant un changement d'adresse postale dans l'espace «Gérer mon profil».

Taxe foncière: augmentation de près de 28% en 10 ans

La taxe foncière a augmenté de 27,9% entre 2010 et 2020, soit trois fois plus vite que les loyers (+9,7%) ou l'inflation (+8,9%), selon la dernière édition de l'Observatoire national des taxes foncières, publiée par l'Union nationale des propriétaires immobiliers (Unpi). Cette hausse est imputable à une augmentation des taux d'imposition par les collectivités locales cherchant à compenser les pertes liées à la suppression progressive de la taxe d'habitation , selon l'Unpi. «A l'heure où les propriétaires sont contraints d'améliorer la performance énergétique de leur logement, il est primordial que les collectivités exonèrent temporairement de taxe foncière les logements anciens faisant l'objet de travaux de rénovation énergétique », estime cette fédération.

Les chèques énergie exceptionnels seront envoyés entre le 13 et le 22 décembre 2021

Les 5,8 millions de ménages aux revenus modestes ayant bénéficié du chèque énergie en avril 2021 en recevront un autre de 100 euros à la mi-décembre 2021. Ce chèque complémentaire sera envoyé entre le 13 décembre et le 17 décembre 2021 aux habitants de la plupart des régions et entre le 20 et le 22 décembre 2021 pour les bénéficiaires des régions de Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Provence-Alpes-Côte d‘Azur. Les allocataires pourront utiliser cette aide pour payer des factures d'énergie jusqu'au 31 mars 2023. Le chèque énergie est une aide nominative ouverte aux ménages dont le revenu fiscal de référence par unité de consommation est inférieur à 10.800 euros.

Noël 2021: la prime exceptionnelle de fin d'année versée mi-décembre

La prime exceptionnelle de fin d'année, dite «prime de Noël», sera versée à partir du 15 décembre 2021 aux ménages bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) , de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) et de l'allocation équivalent retraite (AER). Cette prime est versée par Pôle Emploi, la caisse d‘allocation familiale (CAF) ou la Mutualité sociale agricole (MSA) selon le statut des bénéficiaires. Son montant, d'un minimum de 152,45 euros, varie en fonction de la composition du foyer. En 2020, la prime de Noël a été attribuée à plus de 2,5 millions de ménages.