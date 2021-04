(Crédits photo : Wikimedia Commons - )

La reprise de l'assurance-vie se poursuit avec une collecte nette positive de 1,6 milliard d'euros en février 2021. Le crédit immobilier a progressé de 5% en février 2021 sur un an. Les frais de double résidence peuvent être déduits des revenus à condition d'être engagés pour des raisons professionnelles. L'abattement s'appliquant pour les contrats courts dans le cadre du prélèvement à la source est fixé à 637 euros pour 2021. A partir du 1er janvier 2023, seuls les logements dont la consommation d'énergie est inférieure à 450 kWh d'énergie finale par mètre carré de surface habitable et par an pourront être mis en location. Une refonte de la grille conventionnelle des aides à domicile entraînera une augmentation salariale de 13% à 15% à partir du 1er octobre 2021. Enfin, prenez garde à des sites non autorisés proposant des placements sur le marché des changes non régulé (Forex) et dans des produits dérivés liés aux crypto-actifs.

La reprise de l'assurance-vie se poursuit

La collecte nette en assurance-vie s'est établie à +1,6 milliard d'euros en février 2021, soit davantage que lors du mois de février 2020 (+1,3 milliard d'euros), d'après les chiffres communiqués par la Fédération française de l'assurance (FFA). La collecte nette effectuée spécifiquement sur les unités de compte s'élève quant à elle à +2,8 milliards d'euros, une «bonne nouvelle» selon la FFA puisque ces supports «contribuent largement au financement des entreprises». A fin février 2021, les encours des contrats d'assurance-vie atteignaient 1.795 milliards d'euros, en progression de 1,4 % sur un an.

Le crédit immobilier en hausse de 5% en rythme annuel

Le crédit à l'habitat a progressé de 5% en février 2021 sur un an, selon les statistiques publiées par la Banque de France. La production de nouveaux crédits immobiliers, hors renégociations, s'est établie à 15,5 milliards d'euros en février 2021, un montant inchangé par rapport à janvier 2021 après le rattrapage observé à la fin de l'année dernière (20,1 milliards d'euros en octobre 2020, 18,7 milliards d'euros en novembre 2020 et 17,3 milliards d'euros en décembre 2020). Par ailleurs, le taux d'intérêt moyen des crédits nouveaux à l'habitat s'est établi à 1,22%, poursuivant sa baisse graduelle entamée au mois d'août 2020.

Impôt sur le revenu: déduire les frais de double résidence

En principe, les frais professionnels des salariés sont pris en compte dans le calcul de l'impôt sur le revenu via la déduction forfaitaire de 10%. Cependant, elle peut être insuffisante pour couvrir les frais de double résidence supportés par un salarié devant vivre, pour des raisons professionnelles, dans un autre endroit que sa résidence principale. Il faut dans ce cas opter pour la déduction des frais réels. Les frais de double résidence pouvant être déduits sont par exemple les frais du deuxième logement, les dépenses supplémentaires de repas ou encore les frais de transport. Ces frais admis en déduction ne doivent jamais relever de convenances personnelles, rappelle le ministère de l'Economie, des Finances et de la Relance.

Prélèvement à la source: actualisation de l'abattement pour les contrats courts

Avec le prélèvement à la source, le montant de l'impôt sur le revenu est déduit chaque mois sur le salaire grâce au taux communiqué par l'administration fiscale à l'employeur. Si cela est simple d'application pour les personnes travaillant en contrat à durée indéterminée (CDI), c'est plus compliqué pour ceux cumulant périodes de travail en contrat à durée déterminée (CDD) et périodes de chômage. Pour éviter que l'application du taux neutre ne pénalise ces derniers, l'administration fiscale applique un abattement égal à 50% du SMIC pour les contrats courts dont la durée est inférieure ou égale à deux mois. Le salaire minimum étant de 1.274,83 euros au 1er janvier 2021, le montant de cet abattement pour 2021 est de 637 euros.

Location: le seuil de la décence énergétique est fixé à 450 kWh/m2 par an

A partir de 2023, les logements dont la consommation d'énergie, estimée par le diagnostic de performance énergétique (DPE), est supérieure à 450 kWh d'énergie finale par mètre carré de surface habitable et par an ne seront plus considérés comme décents et ne pourront donc plus être loués. En somme, les propriétaires-bailleurs de logements ayant un diagnostic de performance G ne pourront plus mettre ces biens en location. Cette mesure s'appliquera seulement en France métropolitaine pour les baux d'habitation conclus à partir du 1er janvier 2023.

Hausse de salaire en vue pour les aides à domicile

La ministre déléguée chargée de l'Autonomie, Brigitte Bourguignon, s'est engagée à faire valider, d'ici fin mai 2021, l'avenant 43 à la convention collective s'appliquant aux aides à domicile. Cela entraînera «une augmentation salariale historique à hauteur de 13% à 15% pour les 209.000 personnels des services d'aide et d'accompagnement à domicile et des services de soins infirmiers à domicile» à partir du 1er octobre 2021, a indiqué le ministère des Solidarités et de la Santé dans un communiqué. Jusqu'à présent, seulement 43% des aides à domicile accèdent à une rémunération conventionnelle supérieure au SMIC après 17 ans d'ancienneté, souligne le ministère.

L'AMF met en garde contre des sites proposant des investissements sur le Forex

L'Autorité des marchés financiers (AMF) et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) viennent de mettre à jour leurs listes noires de sites proposant, sans y être autorisés, des investissements sur le marché des changes non régulé (Forex) et sur des produits dérivés dont le sous-jacent est constitué de crypto-actifs. Ces listes noires sont régulièrement mises à jour mais ne peuvent être exhaustives car de nouveaux acteurs non autorisés apparaissent régulièrement. L'AMF recommande donc aux épargnants de s'assurer à chaque fois que l'intermédiaire financier proposant des produits ou services figure bien au registre des agents financiers.