Impôts: déduire les frais réels de vos impôts

Une option personnelle et annuelle

Le choix entre la déduction forfaitaire et la déduction des frais réels présente un caractère annuel et individuel. Chaque membre du foyer fiscal peut ainsi choisir le mode de déduction des frais professionnels qui lui paraît le plus approprié. En revanche, pour chaque membre du foyer, l'option entre la déduction forfaitaire et la déduction des frais réels doit obligatoirement être la même pour l'ensemble des activités salariées exercées dans l'année. Si vous exercez deux emplois distincts et optez pour les frais réels pour l'un d'eux, cette option vaut aussi pour l'autre emploi. Vous ne pouvez pas bénéficier à la fois de la déduction forfaitaire et de la déduction de vos frais réels au titre d'une même année.