L'appel à la grève du 5 décembre

Initiée par des syndicats de la RATP et de la SNCF, un appel à « une première journée de grève interprofessionnelle » le 5 décembre prochain contre la future réforme des retraites a été lancé par la CGT, FO, FSU, Solidaires ainsi que quatre organisations de jeunesse. Une grève « reconductible » que pourrait bien rejoindre la CFDT-Cheminots, la seule qui manque pour l'instant à l'appel. Une journée noire en perspective, dans les transports terrestres mais aussi aériens.

iStock-Sissoupitch

L'intersyndicale mobilisée contre la réforme des retraites

La grève du 5 décembre marquera-t-elle le début d'une longue et dure mobilisation contre la réforme des retraites, à l'image du mouvement des gilets jaunes ? Difficile à dire pour l'instant mais le front des opposants rassemble en tout cas de plus en plus d'organisations. À l'origine décidé par les syndicats de cheminots CGT, UNSA-Ferroviaire, SUD-Rail et FO-Cheminots, le mouvement s'est élargi et rassemble désormais au-delà de la SNCF et la RATP. C'est ainsi que les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires mais aussi les organisations lycéennes Fidl, MNL, UNL et l'organisation étudiante Unef, ont toutes signé l'appel à la grève. Tous ensemble, ils s'engagent à « construire un plan d'action contre le projet de réforme de retraites par points et pour gagner un renforcement, une amélioration du système actuel de retraites solidaires et intergénérationnelles », ont-ils écrit dans un communiqué. Une absence remarquée est celle de la CFDT-Cheminots qui dit attendre des propositions du gouvernement avant de se lancer dans la bataille. La grève du 5 décembre sera donc « interprofessionnelle » et possiblement « illimitée » pour certains syndicats RATP.

Les transports à l'arrêt

La grève du 5 décembre ne concernera pas seulement les métros, les bus et les trains. Des perturbations sont également à prévoir sur la route et dans les airs. La fédération FO-Transports et Logistique (troisième syndicat chez les chauffeurs routiers) a annoncé rejoindre le mouvement, tout comme FO-Air France, syndicat majoritaire pour le personnel au sol de la compagnie aérienne. « Cette mobilisation doit conduire à bloquer l'ensemble des transports, leurs logistiques et leurs infrastructures : route, chemin de fer, transport aérien, transport maritime et fluvial, transport urbain... Et contribuer ainsi à établir le rapport de force nécessaire pour faire plier le gouvernement et obtenir le retrait du projet de retraite universelle à points Macron-Delevoye » a lancé FO. Son secrétaire général Yves Veyrier prédit « une journée forte le 5", « toute la question est maintenant de savoir si on dépasse les secteurs concernés par les régimes spéciaux, si on arrive à élargir ou pas » a-t-il déclaré au journal Le Parisien. De nombreuses écoles pourraient également fermer leurs portes puisque le syndicat SE-UNSA a lui aussi appelé à faire grève. Ce mouvement n'est pas sans rappeler la grève de 1995 qui avait littéralement paralysé le pays pour les mêmes raisons, la volonté de réformer le système des retraites.

La position de repli éventuelle

Si la grève est très suivie et perdure, on murmurait jusqu'à peu de temps que le président Macron pourrait bien être tenté de calmer les esprits en utilisant la « clause du grand-père ». Cette fameuse clause consisterait à n'appliquer la réforme qu'aux salariés qui viennent d'entrer sur le marché du travail. Ce qui repousserait ses effets de 30 ans environ. Une option qui fait bondir le Haut-Commissaire à la réforme Jean-Paul Delevoye qui y est farouchement opposé, et qui semble de moins en moins envisageable aux yeux du gouvernement.