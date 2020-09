L'AMF lance son cours en ligne pour tous afin de mieux gérer son épargne et ses placements

(Crédits photo : ? - Darknoise )

A partir du 5 octobre, à l'occasion de la semaine mondiale de l'investisseur, débutera également le premier cours en ligne initié par l'Autorité des Marchés Financiers et l'Institut National de la Consommation afin d'aider les Français à mieux comprendre le domaine de l'épargne. Explications.

On a tendance à l'oublier mais l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) n'a pas qu'un rôle de gendarme dans le secteur financier. Elle est également partie prenante dans la stratégie nationale d'éducation financière initiée depuis 2016 aux côtés de l'Association française de gestion (AFG), le Trésor ainsi que la Banque de France. C'est d'ailleurs au titre de sa vocation éducative que l'AMF participait à la « Semaine mondiale de l'Investisseur » l'an dernier et le fera de nouveau cette année. Afin d'élargir les possibilités pédagogiques relatives à l'épargne et aux placements, l'AMF a conçu, en partenariat avec l'Institut National de la Consommation (INC) un cours en ligne gratuit et accessible à tous.

Un cours accessible sur la plateforme France Université Numérique

Ce genre de cours interactif, connu sous l'appellation de « Mooc » auprès du grand public (de l'anglais Massive Open Online Course) continue de creuser son sillon pour promouvoir de nouvelles façons d'apprendre. Des organismes publics, des grandes écoles ou certaines entreprises privées y ont de plus en plus recours pour toucher un plus vaste public. C'est donc au tour de l'AMF de s'y intéresser au travers d'un cours intitulé : «Comment gérer efficacement son épargne et ses placements.» Le cours s'étalera sur trois semaines et, pour y accéder, il faudra vous inscrire sur la plateforme France Université Numérique (FUN) d'ici le 16 novembre. Attention toutefois, car les cours débuteront avant cette date, dès le 5 octobre. Au programme de cette formation en ligne, des vidéos explicatives, des documents de synthèse mais aussi, et c'est l'une des spécificités du Mooc, des quiz d'auto-évaluation pour juger de la progression des connaissances des inscrits.

Un manque en matière d'éducation financière

Le cours est découpé en trois modules à raison d'un par semaine et a pour objectif de donner des bases pour évaluer les opportunités de placement, bien définir son profil d'investisseur et comprendre comment fonctionne un investissement et les risques qui peuvent lui être associés. Une partie de l'enseignement portera aussi sur le vocabulaire financier employé notamment au travers du DICI (document d'information clé pour l'investisseur).

Le manque d'éducation financière des ménages français n'est malheureusement pas un phénomène nouveau. Mais dans le contexte actuel de crise économique, ce manque peut aboutir à être plus vulnérable aux arnaques financières. Le contexte de taux bas et l'incertitude liée à la crise sanitaire poussent les escrocs à faire miroiter à leurs proies toutes sortes de placements (diamants, parkings... ) avec des rendements déconnectés de la réalité économique actuelle. Un domaine dans lequel l'AMF est très vigilante.

D'ailleurs l'un des aspects du cours en ligne portera sur la détection de possibles arnaques financières. Et en la matière, un investisseur averti en vaut deux.

