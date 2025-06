SCPI Mistral Sélection : le rapport annuel 2024 est disponible !

SWISS LIFE AM

2024 marque le début d'une nouvelle aventure pour Mistral Sélection, portée par une ambition forte : proposer une SCPI innovante et performante, alliant accessibilité et rendement attractif, pour répondre aux attentes des investisseurs d'aujourd'hui.

La stratégie de Mistral Sélection repose deux piliers : une sélection rigoureuse des actifs et une gestion agile et opportuniste.

A travers une structure de frais optimisée et une stratégie d'investissement flexible, Swiss Life Asset Managers France vise à saisir les meilleures opportunités du marché immobilier professionnel, en France et en Europe.

Au cœur de la stratégie de Mistral Sélection : l'identification des territoires en mutation, façonnés par l'évolution des modes de travail et de consommation. La SCPI cible les actifs et les localisations qui seront demain au cœur de ces transformations. En privilégiant des actifs situés en milieux urbains et périurbains, Mistral Sélection accompagne les grandes mutations socio-économiques et anticipe les évolutions structurelles des usages immobiliers.

En 2024, cette approche s'est concrétisée par deux acquisitions stratégiques :

- Un retail park à Valenciennes , illustrant l'essor du commerce de proximité et de la redéfinition des flux commerciaux.

- Un immeuble de bureaux à Marseille , en adéquation avec les nouvelles attentes des entreprises en matière de flexibilité et de localisation.

Par ailleurs, au troisième trimestre, Mistral Sélection a obtenu le label ISR (Investissement Socialement Responsable), une reconnaissance de son engagement en faveur d'une gestion durable et responsable.

Cette démarche renforce à la fois :

- La valeur et la résilience du patrimoine,

- L'attractivité auprès des locataires, de plus en plus sensibles à des espaces de vie et de travail respectueux de l'environnement et des enjeux sociaux.

En s'inscrivant dans cette dynamique, Mistral Sélection consolide son positionnement sur le marché, avec des effets positifs sur la performance à long terme de la SCPI et sur la satisfaction de ses parties prenantes.

Découvrez les détails du début de l'aventure de la SCPI Mistral Sélection dans le rapport annuel 2024 .

La SCPI Mistral Sélection est disponible à la souscription en direct chez BoursoBank ainsi que dans les contrats d'assurance-vie (BoursoVie et Ex-Direct) et dans le plan d'épargne retraite PERin Matla.