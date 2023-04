Impôts sur le revenu 2023 : Les formulaires papier vont bientôt arriver dans vos boîtes aux lettres

Les formulaires papier de déclaration de revenus 2023 sont envoyés à partir du 3 avril (illustration). (Pixabay / Jarmoluk)

Les formulaires papier pour déclarer ses revenus vont être envoyés à partir de cette semaine. Seuls les contribuables qui ne peuvent pas remplir le document en ligne sont concernés. Ils ont jusqu'au 22 mai prochain pour faire leur déclaration.

L'heure de remplir sa déclaration de revenus 2023 approche. Comme le rapporte Capital , les formulaires papier sont envoyés à partir de cette semaine à certains contribuables. L'opération doit durer jusqu'à fin avril. Sont concernées les personnes qui ne peuvent pas remplir leur déclaration en ligne.

« Depuis 2019, l'ensemble des foyers fiscaux ont l'obligation de déclarer en ligne. Néanmoins si vous n'êtes pas en mesure de déclarer vos revenus par Internet, vous pouvez utiliser la déclaration papier » , est-il ainsi expliqué sur le site du ministère de l'Economie .

Date limite fixée au 22 mai

Pour pouvoir déclarer ses revenus sur formulaire papier, il faut remplir l'une des conditions suivantes : « votre résidence principale n'est pas équipée d'un accès à internet » ou celle-ci « est équipée d'un accès à Internet mais vous n'êtes pas en mesure de faire votre déclaration en ligne » , précise encore Bercy. Cela peut-être le cas des personnes âgées ou des contribuables habitant en zone blanche.

Le formulaire papier, comme la version en ligne, est déjà pré-rempli avec les principaux revenus et charges connus du fisc. Il est toutefois recommandé de bien vérifier les informations et de les corriger en cas d'erreur ou d'éléments manquants. Il faut ensuite signer et renvoyer le document au centre des finances publiques. « La date limite de dépôt des déclarations est fixée au 22 mai 2023 à 23h59 (y compris pour les Français résidents à l'étranger), le cachet de la Poste faisant foi » , précise le ministère de l'Economie. En cas de retard, une majoration sera appliquée à votre impôt sur le revenu.

A noter que la déclaration en ligne, elle, sera ouverte (sur impots.gouv.fr) à partir du 13 avril. Les résidents des départements 1 à 19 auront jusqu'au 25 mai pour la remplir, ceux du 20 au 54 jusqu'au 1er juin et tous les autres jusqu'au 8 juin.