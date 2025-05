Unités de compte en assurance vie : fonctionnement, avantages et risques / iStock.com - takasuu

Qu'est-ce qu'une unité de compte ?

Les unités de compte (ou UC) s'intègrent dans certains investissements financiers tels que les assurances vie multisupport, mais également les plans d'épargne retraite et les contrats de capitalisation. Une assurance vie multisupport est composée essentiellement d'unités de compte (une UC représentant une part d'un support) et de fonds euros. L'unité de compte permet d'investir sur les marchés financiers de façon diversifiée (actions, obligations, immobilier…) pour un rendement optimal. Une assurance vie est composée de trois catégories d'unités de compte, ce qui permet de garantir une répartition du risque. La première est constituée d'UC en valeurs mobilières, qui englobent différents titres financiers : les actions (fraction du capital d'une société, souvent cotée en bourse), les obligations (fraction d'emprunt sur une créance) ou les OPCVM (placements collectifs gérant un portefeuille d'actifs financiers). Une deuxième catégorie comprend les UC en valeurs immobilières, dont les formes les plus connues sont la SCI (société civile immobilière) et la SCPI (société civile de placement immobilier). Ce type d'investissements dans la pierre est moins risqué, compte tenu de la volatilité relativement faible du marché immobilier. Mais, le rendement n'étant pas garanti, ils sont à considérer comme des placements à long terme. Les valeurs monétaires constituent la troisième catégorie d'UC. Elles se matérialisent par des bons du Trésor, des obligations à court terme ou des titres de créances négociables. Ces UC suivent le cours des monnaies, ce qui limite le risque, mais également la rentabilité.

Avantages et inconvénients de l'unité de compte

L'unité de compte est globalement plus rentable que les fonds euros, mais le risque principal est que le capital n'est pas garanti. En fonds euros, l'épargnant est assuré de récupérer une certaine somme, définie en euros. Cette garantie n'existe pas pour les UC : si le nombre de parts est assuré, leur valeur ne l'est pas, et celle-ci peut fluctuer à la hausse comme à la baisse. Les frais de gestion, moins clairement définis que pour les fonds euros, sont un autre inconvénient des UC. On distingue deux types de frais : les frais de gestion annuels ponctionnés par l'assureur (0,90 % en moyenne) et les frais de gestion spécifiques à chaque type d'UC, prélevés par l'organisme gestionnaire. Ces frais cumulés, qui s'élèvent en moyenne à 3 %, peuvent impacter le rendement du placement. La vigilance est donc recommandée quand on opte pour un investissement en UC, afin de vérifier que le rendement sera supérieur aux frais de gestion. La rémunération est également différente entre les fonds euros et les unités de compte. En fonds euros, la performance annuelle et les frais de gestion sont connus à l'avance. Le placement est donc sécurisé, ce qui n'est pas le cas de l'UC.

Quelle est l'option la plus judicieuse ?

Le contexte étant à la baisse des taux d'intérêt des fonds euros, il semble plus judicieux d'investir actuellement en unités de compte. La diversification est conseillée, afin de répartir le risque selon le secteur d'activité, la zone géographique et la catégorie d'UC. Ainsi, les obligations ou l'investissement immobilier présentent des risques limités (mais sont peu rentables), tandis que les actions sont potentiellement plus intéressantes, mais plus risquées. Le niveau de risque de chaque unité de compte est quantifié dans son DIC (document d'informations clés) par une échelle de 1 à 7 (de peu risqué à très risqué). Il convient également de choisir entre différents types de gestion de contrat d'assurance vie : gestion libre, gestion conseillée (conseil d'experts) ou gestion pilotée (délégation de gestion des UC à une société ad hoc).