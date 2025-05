Immobilier commercial européen : Sofidynamic s'internationalise avec l'acquisition d'un retail park aux Pays-Bas

La SCPI Sofidynamic, gérée par Sofidy, poursuit sa stratégie d'investissement performante en réalisant sa première acquisition à l'international. Un retail park situé à Zutphen aux Pays-Bas vient enrichir son portefeuille, avec un rendement immédiat attractif de 7,9%.

Une première acquisition internationale stratégique pour la SCPI Sofidynamic

Après un lancement réussi en 2024, la SCPI Sofidynamic franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de diversification avec sa première acquisition hors de France. Cette opération, annoncée le 15 avril 2025, s'inscrit parfaitement dans la volonté d'internationalisation affichée par la société de gestion Sofidy pour l'année 2025.

L'acquisition concerne un retail park de 11 cellules commerciales situé à Zutphen, une commune historique de l'est des Pays-Bas (province de Gueldre). Cette opération représente un investissement de 21,7 millions d'euros et affiche un rendement immédiat particulièrement attractif de 7,9%, confirmant la capacité de la SCPI à identifier des opportunités performantes sur le marché européen.

Un actif immobilier commercial aux solides fondamentaux

Le retail park acquis présente plusieurs caractéristiques qui en font un investissement de qualité pour les porteurs de parts de la SCPI :

Cette acquisition renforce l'expertise de Sofidynamic dans le commerce de périphérie, un segment de l'immobilier commercial qui a démontré sa résilience ces dernières années face aux changements des habitudes de consommation.

Une stratégie d'investissement qui porte ses fruits

Cette nouvelle acquisition s'inscrit dans la continuité des performances déjà affichées par Sofidynamic depuis son lancement. En effet, la SCPI a déjà réalisé 7 opérations pour un montant total de 34 millions d'euros en 2024, générant un rendement moyen immédiat de 8,8%.

Comme le souligne Julien Bouchet, Directeur d'Investissement de Sofidy : "Cette opération à Zutphen répond à une volonté d'internationalisation qui était l'un de nos objectifs prioritaires pour la SCPI en 2025. Elle conforte l'intérêt de Sofidynamic pour le commerce de périphérie, tout en exposant la SCPI à de nouveaux locataires présentant de solides garanties financières."

L'expertise du marché néerlandais comme atout concurrentiel

Cette acquisition ne constitue pas une première incursion de Sofidy aux Pays-Bas. La société de gestion y gère déjà plus d'une centaine d'actifs et possède une connaissance approfondie des fondamentaux du marché du retail dans ce pays. Cette expertise a d'ailleurs été mise à profit récemment avec l'acquisition d'un autre retail park à Rotterdam pour le compte de la SCPI Sofidy Europe Invest en octobre 2024.

Cette connaissance du marché immobilier néerlandais constitue un avantage compétitif significatif pour Sofidy, permettant d'identifier des opportunités à fort potentiel dans un environnement concurrentiel.

Perspectives pour les investisseurs en SCPI

Face à l'évolution du marché immobilier, diversifier géographiquement ses placements devient une stratégie incontournable pour optimiser le couple rendement-risque. L'expansion internationale de Sofidynamic illustre parfaitement cette approche.

Pour les investisseurs, cette internationalisation présente plusieurs avantages :

Il convient toutefois de rappeler que, comme pour tout investissement immobilier, les parts de SCPI doivent être acquises dans une optique de long terme (durée de placement recommandée de 8 ans) et que les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Sofidy : un acteur majeur de l'investissement immobilier

Créée en 1987, Sofidy s'est imposée comme l'un des acteurs incontournables de la gestion de fonds immobiliers en France. Avec 8,6 milliards d'euros d'encours sous gestion au 31 décembre 2024, la société gère un patrimoine constitué de plus de 5 400 actifs immobiliers pour le compte de plus de 64 000 épargnants et de nombreux investisseurs institutionnels.

Filiale de Tikehau Capital, Sofidy développe une gamme diversifiée de produits d'investissement et d'épargne (SCPI, OPCI, SC, SIIC, OPCVM Immobilier, Fonds dédiés) orientés principalement vers l'immobilier de commerces et de bureaux.

Avec cette nouvelle acquisition aux Pays-Bas, Sofidynamic démontre sa capacité à mettre en œuvre une stratégie d'investissement dynamique et diversifiée, tout en maintenant une exigence de performance élevée pour ses investisseurs.