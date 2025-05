SCPI et transition énergétique : Cristal Life investit 27 millions d’euros dans trois actifs stratégiques en France et en Irlande

La SCPI Cristal Life, gérée par Inter Gestion REIM, poursuit sa stratégie de diversification avec l'acquisition de trois nouveaux ensembles immobiliers dédiés au secteur de l'énergie. Ces investissements, représentant un total de 27 millions d'euros, illustrent l'engagement de la société de gestion envers les secteurs porteurs de la transition énergétique.

Des acquisitions emblématiques dans le secteur énergétique européen

Dans un contexte où les enjeux énergétiques sont au cœur des préoccupations économiques et environnementales, la SCPI Cristal Life renforce significativement son positionnement dans ce secteur stratégique. Les trois acquisitions récemment réalisées concernent des ensembles immobiliers occupés par des acteurs majeurs de l'industrie énergétique : Enedis, Cegelec (filiale de Vinci Énergies) et H&MV Engineering.

Cette démarche d'investissement s'inscrit parfaitement dans la volonté de la SCPI de s'exposer à des secteurs essentiels tout en poursuivant une diversification géographique et sectorielle cohérente. Comme le souligne Arnaud Billon, Head of Investments d'Inter Gestion GROUPE : "L'énergie constitue un besoin fondamental et un moteur clé du développement économique de notre société. Fidèle à notre stratégie d'investissement axée sur les besoins essentiels, nous avons intégré cette thématique à notre démarche de diversification."

Une expansion internationale avec un deuxième investissement en Irlande

L'acquisition la plus importante de ce portefeuille concerne un immeuble de bureaux indépendant de 4 715 m² situé au sein du prestigieux Plassey Innovation Campus à Limerick, en Irlande. Réalisé en décembre 2024 pour un montant de 15,48 millions d'euros, cet investissement marque le deuxième ancrage de Cristal Life sur le territoire irlandais.

Ce campus technologique d'excellence, développé sous l'égide de l'IDA Ireland (Industrial Development Authority), offre plus de 200 000 m² de bureaux modernes dans un environnement propice à l'innovation. Le site accueille plus de 80 entreprises multinationales et favorise activement la collaboration entre les différents acteurs économiques et technologiques.

L'actif bénéficie d'un bail long terme particulièrement sécurisant, d'une durée de 20 ans incluant une période ferme de 10 ans. Il est entièrement loué à H&MV Engineering, une société d'ingénierie électrique certifiée neutre en carbone, spécialisée dans le développement des énergies renouvelables et la fourniture de services de transmission et de distribution au secteur électrique européen.

Renforcement dans les infrastructures énergétiques françaises

La stratégie d'investissement de Cristal Life se concrétise également par deux acquisitions significatives sur le territoire français, venant renforcer l'exposition de la SCPI aux infrastructures essentielles du secteur énergétique hexagonal.

Un site stratégique pour le secteur nucléaire dans la Drôme

En novembre 2024, la SCPI a fait l'acquisition de locaux à usage mixte (bureaux et activités) situés à Pierrelatte, dans la Drôme, pour un montant de 5,9 millions d'euros. D'une superficie de 3 517 m², cet ensemble immobilier bénéficie d'un emplacement stratégique au cœur d'un pôle industriel majeur, à proximité de la centrale nucléaire du Tricastin.

Le bâtiment, construit récemment (2023), présente d'excellentes caractéristiques environnementales avec une certification BREEAM Very Good et une note ISR de 7,25/10 délivrée par Inter Gestion REIM. L'actif est entièrement loué à Cegelec Nucléaire Sud-Est, filiale du groupe Vinci Énergies spécialisée dans la conception de systèmes et d'équipements électromécaniques pour le secteur nucléaire. Un bail ferme de 9 ans signé en 2023 sécurise cet investissement sur le long terme.

Des locaux mixtes pour Enedis dans les Landes

La troisième acquisition, d'un montant de 5,89 millions d'euros, concerne un ensemble immobilier mixte situé à Mont-de-Marsan dans les Landes. Livré en 2015, ce site est entièrement dédié à l'activité d'Enedis, principal gestionnaire du réseau public d'électricité en France.

L'actif comprend 1 810 m² de bureaux et 1 236 m² de locaux d'activités, complétés par des espaces extérieurs de stockage. Conçu selon une approche bioclimatique conforme à la RT2012, il offre des prestations techniques de qualité supérieure. Cet investissement est également sécurisé par un bail d'une durée ferme de 9 ans signé lors de l'acquisition.

Une stratégie d'investissement axée sur les besoins essentiels

Ces nouvelles acquisitions s'inscrivent parfaitement dans la philosophie d'investissement de Cristal Life, qui privilégie les secteurs répondant aux besoins fondamentaux de la société. En ciblant des actifs immobiliers occupés par des acteurs majeurs de la transition énergétique, la SCPI se positionne sur des secteurs à forte résilience et au potentiel de croissance important.

L'ensemble de ces opérations a été financé en fonds propres, démontrant la capacité d'investissement de la SCPI. Avec ces acquisitions, Cristal Life renforce significativement son portefeuille qui compte désormais 32 actifs pour une capitalisation globale dépassant les 230 millions d'euros.

Les différents baux sécurisés sur le long terme (9 à 20 ans) apportent une visibilité rassurante sur les revenus locatifs futurs, élément essentiel pour une SCPI visant à offrir une performance stable et régulière à ses associés.

À propos d'Inter Gestion REIM

Expert en immobilier depuis 35 ans, Inter Gestion REIM est la société de gestion du Groupe Inter Gestion. Agréée et réglementée par l'AMF, elle est spécialisée dans la création et la gestion de fonds immobiliers.

Inter Gestion REIM commercialise notamment deux SCPI, CRISTAL Rente et CRISTAL Life, et gère un patrimoine d'un milliard d'euros réparti entre la France et l'Europe. S'appuyant sur une longue expérience et des savoir-faire reconnus, la société poursuit son développement avec l'ambition d'innover et de satisfaire ses clients, particuliers comme institutionnels.