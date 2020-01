Immobilier : Certaines grandes villes ont échappé à la flambée des prix

Les prix de vente des logements français ont connu en 2019 une hausse moyenne de 4,7 % dans l'ancien et de 2,7 % sur le marché du neuf. Pourtant, plusieurs villes de plus de 60 000 habitants ont enregistré une chute des tarifs. Parmi ces exceptions se trouvent Poitiers, Nîmes, Tourcoing, Limoges, Toulon ou Orléans.

Quelques grandes villes françaises ont échappé à la flambée des prix de l'immobilier en 2019. Elles sont même une dizaine de plus de 60 000 habitants à avoir connu une baisse plus ou moins importante des tarifs des logements à la vente, indique la dernière édition du baromètre LPI-Se Loger, relayée par Capital ce mercredi. La chute la plus spectaculaire est celle observée à Poitiers (Vienne), où le prix moyen du mètre carré a diminué de 12,5 % en un an.

Quand le marché se rééquilibre

A Nîmes, la baisse a, elle, atteint 8,2 %. « Certaines grandes villes, comme Nîmes ou Poitiers, ont vu leurs prix tellement exploser par le passé qu'il y a eu un effet de rééquilibrage », analyse le responsable éditorial du groupe Se Loger, Michel Lechenault. Il s'agit donc davantage de l'explosion d'une bulle qui avait éloigné les tarifs immobiliers pratiqués de la réalité du marché local.

Avec une diminution des prix immobiliers de 6,5 %, Tourcoing est la troisième grande ville de France où la chute annuelle dépasse le seuil des 5 %. A Limoges et Toulon, les tarifs ont été respectivement revus à la baisse de 4,1 et 3,1 %. Dans une moindre mesure, La Seyne-sur-Mer, Orléans, Reims, Cherbourg-en-Cotentin et Pau sont les autres communes importantes à avoir connu un phénomène similaire.

Une tendance nationale à la hausse

Ces villes restent cependant une exception, tant la hausse des prix intervenue dans l'immobilier français a été notable l'an dernier. Sur l'ensemble du territoire national, le prix moyen du mètre carré a ainsi subi une hausse annuelle de 4,7 % pour les logements anciens et de 2,7 % pour les logements neufs.

Une bonne raison pour les futurs acheteurs de s'intéresser à des villes qui, à défaut d'avoir vu leurs prix baisser en 2019, proposent des tarifs qui restent stables. Et qui pourraient même prochainement décoller. C'est le cas de Marseille, où le prix du mètre carré s'élève à 3 276 euros contre 3 367 euros de moyenne nationale.