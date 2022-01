Finances personnelles: ce qu’il faut retenir cette semaine

L’inflation a atteint 5% en décembre 2021 dans la zone Euro, au plus haut depuis 25 ans. L’année 2021 s’est révélée être la plus dynamique depuis 2017 en termes de production de nouveaux crédits immobiliers. Plus de 8,7 millions de foyers reçoivent mi-janvier 2022 l’avance de 60% sur des réductions et crédits d’impôt. Les cotisations des mutuelles sont en hausse de 3,4% en moyenne en 2022. Le barème de l’impôt sur le revenu est revalorisé de 1,4% pour tenir compte de l’inflation. Un nouveau service public est disponible pour aider les ménages à mener des rénovations énergétiques dans leur logement. Les soldes d’hiver se termineront le mardi 8 février 2022 en France métropolitaine.

Sommaire:

Zone Euro: l’inflation au plus haut depuis 25 ans

Crédit immobilier: 2021, année la plus dynamique depuis 2017

Réductions et crédits d’impôt: 5,3 milliards d’euros versés mi-janvier 2022

Mutuelles santé: cotisations en hausse de 3,4% en 2022

Impôt sur le revenu: le barème revalorisé de 1,4% pour 2022

Logement: France Renov’ centralise l’aide à la rénovation énergétique

Les soldes d’hiver se terminent le 8 février 2022 en France métropolitaine

Zone Euro: l’inflation au plus haut depuis 25 ans

Le taux d’inflation annuel de la zone Euro a atteint 5% en décembre 2021, au plus haut depuis 25 ans, selon les données de l’Office statistique de l’Union européenne, Eurostat. Cette hausse est principalement alimentée par la flambée des prix de l’énergie, en augmentation de 26% en rythme annuel en décembre 2021. En France, où l’indice des prix à la consommation a augmenté de 2,8% sur un an en décembre 2021, une «indemnité inflation» de 100 euros est prévue pour les 38 millions de Français gagnant moins de 2.000 euros net par mois. Elle a été versée en décembre 2021 aux salariés du secteur privé, aux chômeurs et aux indépendants. Les fonctionnaires la reçoivent en janvier 2022 et les retraités sur leur pension de février 2022.

Crédit immobilier: 2021, année la plus dynamique depuis 2017

La production de nouveaux crédits immobiliers s’est montée à 273 milliards d’euros en 2021, après 252,3 milliards d’euros en 2020 et 246,5 milliards d’euros en 2019, selon les statistiques communiquées par la Banque de France. L’année 2021 est ainsi «l’année la plus dynamique depuis 2017», souligne l’institution, le taux de croissance des crédits à l’habitat atteignant 6,4% en 2021, après 5,5% en 2020. Cette année exceptionnelle s’inscrit dans un contexte de taux d’intérêt très bas, avec un point bas de 1,12% atteint en novembre 2021 (1,13% en octobre 2021).

Réductions et crédits d’impôt: 5,3 milliards d’euros versés mi-janvier 2022

Un peu plus de 8,7 millions de foyers reçoivent à la mi-janvier 2022 une avance sur des réductions et crédits d’impôt , pour un montant moyen de 605 euros par foyer, a indiqué le ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance. Au total, 5,3 milliards d’euros sont versés au titre de cette avance de 60% du montant total des réductions et crédits d’impôt concernés, déclarés au printemps 2021 au titre des dépenses réalisées en 2020. Le montant définitif des réductions et crédits d’impôt pour chaque contribuable sera calculé au printemps 2022, en fonction de la déclaration sur les revenus et dépenses engagées en 2021, et régularisé à l’été 2022.

Mutuelles santé: cotisations en hausse de 3,4% en 2022

Les cotisations pour les mutuelles progressent en moyenne de 3,4% en 2022, selon une étude réalisée par la Mutualité Française auprès de 32 mutuelles. Cette hausse est liée à une «augmentation inédite des dépenses de santé» en 2021 avec 6% de plus de prestations de santé remboursées par les mutuelles (+900 millions d’euros). L’augmentation des cotisations diffère selon le type de contrat: +3,2% pour les contrats individuels, +3,8% pour les contrats collectifs obligatoires et +2,9% pour les contrats collectifs facultatifs. Les cotisations des mutuelles augmentent toutefois moins que les dépenses de l’assurance maladie (hors Covid), prévues en hausse de 3,8% pour 2022, souligne la Mutualité Française.

Impôt sur le revenu: le barème revalorisé de 1,4% pour 2022

Les tranches du barème de l’ impôt sur le revenu ont été revalorisées de 1,4% par la loi de finances pour 2022 afin de tenir compte de l’inflation. En 2021, cette revalorisation n’avait été que de 0,2%. La première tranche, non imposable, va ainsi jusqu’à 10.225 euros. La deuxième tranche, imposée à 11%, s’étale de 10.226 euros à 26.070 euros. Les troisième et quatrième tranches, imposées respectivement à 30% et 41%, vont de 26.071 euros à 74.545 euros et de 74.546 euros à 160.335 euros. La dernière tranche, au-delà de 160.336 euros, est imposée à 45%.

Logement: France Renov’ centralise l’aide à la rénovation énergétique

Le ministère de la Transition écologique a lancé début 2022 un nouveau service public baptisé France Renov’. Composé d’un site internet unique, d’un numéro de téléphone et d’un réseau de plus de 450 guichets sur l’ensemble du territoire, France Renov’ accompagne les ménages voulant mener des travaux de rénovation énergétique dans leur logement, en leur délivrant «des conseils neutres, gratuits et personnalisés», précise le site Service-public.fr. De nombreuses aides ( MaPrimeRénov , MaPrimeRénov Sérénité, éco-prêt à taux zéro , etc.) sont disponibles pour la rénovation énergétique des logements, responsables de plus de 20% des émissions de gaz à effet de serre en France.

Les soldes d’hiver se terminent le 8 février 2022 en France métropolitaine

Les soldes d‘hiver, commencés mercredi 12 janvier 2022 en France métropolitaine, se tiennent jusqu’au mardi 8 février 2022. Ces dates s’appliquent également aux ventes à distance, comme celles réalisées par internet, ainsi qu’à la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et Mayotte. En métropole, certains départements (Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle et Vosges) disposent de dates dérogatoires, avec des soldes allant du lundi 3 janvier 2022 au dimanche 30 janvier 2022. À Saint-Pierre-et-Miquelon, les soldes se tiennent du mercredi 19 janvier 2022 au mardi 15 février 2022, et à Saint-Barthélemy et Saint-Martin du samedi 7 mai 2022 au vendredi 21 mai 2022.