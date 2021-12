Mutuelles et complémentaires santé: comparer pour mieux choisir

Comment choisir une mutuelle qui correspond à vos besoins crédit photo : GettyImages

Dans un contexte de hausse continue des tarifs des complémentaires santé, comment choisir une mutuelle qui correspond à vos besoins, en termes de prestations, de délai de remboursement, sans vous ruiner ? Depuis plusieurs années, des comparateurs en ligne permettent de se faire une meilleure idée de la mutuelle qu’il vous faut.

Des comparateurs en ligne

Ils s’appellent Réassurez-moi, Mon Gustave, Assurland ou encore Les Furets: de nombreux comparateurs en ligne ont, ces dernières années, vu le jour et permettent à tout un chacun de choisir sa mutuelle sans craindre l’arnaque. Ces agrégateurs comparent, pour vous, des centaines d’offres de compagnies d’assurances, et vous proposent plusieurs contrats adaptés à vos besoins.

Évaluez vos besoins

Dans ces comparateurs en ligne, vous êtes invité à évaluer vos besoins en matière de santé selon plusieurs grands domaines: médecine de ville (généralistes, spécialistes, infirmiers, pharmacies, radiologues, kinés, laboratoires d’analyse…), soins d’optique (verres, montures, lentilles…), soins d’hospitalisation (chirurgie, transport médical, forfait journalier, chambre particulière…) et soins dentaires (dentiste, prothèses, couronnes…).

Chacun ses forces, chacun ses faiblesses, et vous savez probablement déjà quelles sont les vôtres! À vous, donc, de déterminer vos besoins futurs. Par exemple, si vous portez des lunettes, optez pour un niveau de couverture satisfaisant en choisissant les meilleures options de remboursement: si votre vue se dégrade encore, que vous perdez vos lunettes ou devez les changer, vous avez tout intérêt à opter pour une mutuelle qui rembourse correctement les soins optiques.

À l’inverse, si votre vue est parfaite mais que vous êtes très sportif, vos risques de blessures sont élevés: prévoyez dans ce cas une couverture adaptée. Les passionnés de running ont en effet beaucoup plus de chances d’être victimes de tendinites, de foulures et de lésions articulaires. Il est donc important de sélectionner une mutuelle qui rembourse intégralement les frais de radiologie, les orthèses (genouillères, semelles…), ou encore les séances d‘ostéopathie.

Attention, la pratique des sports extrêmes n’est en revanche pas couverte par la plupart des mutuelles. Si vous êtes adepte du ski hors-piste, du canyoning ou de l’escalade, orientez-vous vers une mutuelle qui rembourse ces pratiques mais autant le savoir, leurs prix sont élevés.

Comparez les offres

Après avoir déterminé vos besoins, ces comparateurs vous proposent une liste de contrats correspondant à votre profil et à vos besoins. Reste à vous de vérifier ces propositions. Tout d’abord, si les mutuelles sélectionnées pratiquent le tiers payant: celui-ci vous permettra de n’avancer aucun frais chez le médecin et à la pharmacie. Ensuite, que le contrat qu’on vous propose ne contient pas de “délai de carence”: celui-ci vous empêcherait d’utiliser votre mutuelle pendant un temps donné après souscription.

C’est maintenant que les choses se corsent: il est nécessaire de vérifier les niveaux de remboursement selon chaque prestation. La plupart du temps, les remboursements sont indiqués en pourcentage, entre 100% et 600%. Un taux à 100% se contente de rembourser selon le tarif de base de la Sécurité sociale. En revanche, beaucoup de médecins, notamment les spécialistes, pratiquent les dépassements d’honoraires. C’est ici qu’un taux de remboursement supérieur à 100% peut devenir intéressant. Si vous avez, par exemple, des problèmes de peau, et vous souhaitez vous faire soigner par un dermatologue qui pratique des dépassements d’honoraires, optez pour un contrat dont le remboursement est supérieur à 100%. Selon les assurances, les remboursements peuvent également être indiqués en valeur absolue, sous forme de forfait. Les mutuelles présentent alors un montant annuel de remboursement compris dans votre abonnement, qui ne pourra être dépassé. Par exemple, 500 euros en montures de lunettes par an. Si vous dépassez ce montant, le reste sera à votre charge.

Demandez un devis

Après avoir examiné les différents contrats proposés, la dernière étape consiste à se faire envoyer des devis. Sélectionnez une, deux ou trois options qui vous semblent intéressantes, demandez un devis et étudiez les propositions. Elles peuvent varier en fonction de votre âge, de votre condition de santé, de votre ville mais également de votre situation familiale. Voilà pourquoi il est primordial de comparer! Vous pouvez aussi vous rendre directement dans les agences des grandes compagnies d’assurances, ou faire appel à un courtier. Mais la solution la plus rapide, et la plus économique, reste de passer par un comparateur en ligne.