Impôts: comment réduire son taux de prélèvement à la source

Les contribuables ayant une baisse de revenus peuvent demander à l'administration fiscale une diminution de leur taux de prélèvement à la source. La modulation est possible à tout moment. Elle permet d'éviter de payer trop d'impôt à la source et de devoir attendre l'année suivante pour être remboursé du trop-payé. Voici les conditions à remplir pour baisser votre taux d'imposition et la marche à suivre.

La plupart des revenus que vous percevez depuis janvier 2019 sont soumis à l'impôt au fur et à mesure de leur encaissement, et plus l'année suivante comme c'était le cas jusqu'en 2018. Si vous êtes salarié, votre employeur procède à une retenue sur le salaire net à vous verser chaque mois. Il applique le taux de prélèvement qui lui est communiqué par l'administration fiscale (ou un taux neutre si l'administration fiscale n'a communiqué aucun taux).

Pour calculer votre taux de prélèvement à la source, l'administration fiscale tient compte de votre dernière déclaration de revenus. Elle compare les revenus imposables de votre foyer fiscal à l'impôt correspondant, pris en compte avant déduction de vos réductions et crédits d'impôt. Le taux calculé est actualisé chaque année en septembre. Ainsi, votre taux de prélèvement actuel a été calculé sur la base de votre déclaration des revenus de 2018 déposée au printemps 2019. Et il est actualisé en septembre 2020 sur la base de votre déclaration des revenus de 2019 déposée au printemps 2020.

Le prélèvement à la source étant calculé à un taux forfaitaire unique, il suit l'évolution de vos salaires. Les mois où vous gagnez plus (parce que vous percevez une prime, par exemple), vous payez plus d'impôt. Et les mois où vous gagnez moins (parce que vous êtes en arrêt de travail, par exemple), vous en payez moins.

Cela étant, si vous subissez une perte de revenus importante cette année (parce que vous êtes licencié ou placé en chômage partiel, par exemple), vous risquez de payer trop d'impôt à la source par rapport à ce que vous devez réellement. Car votre taux de prélèvement ne tient pas compte de votre nouvelle situation. Il n'en tiendra compte qu'à partir de septembre 2021, lorsque l'administration fiscale l'aura actualisé en fonction de votre déclaration des revenus de 2020. Dans ce cas, vous devrez patienter jusqu'à l'été 2021 pour être remboursé de ce que vous aurez payé en trop cette année.

Si vos salaires ont fortement diminué en 2020, vous pouvez demander à l'administration fiscale de recalculer sans attendre votre taux de prélèvement à la source. Il suffit de vous connecter à votre espace particulier sur le site des impôts, rubrique «Gérer mon prélèvement à la source», sous-rubrique «Actualiser suite à une hausse ou une baisse de vos revenus». Vous effectuerez ensuite une déclaration estimative de vos revenus et charges de 2020, pour permettre à l'administration fiscale de recalculer votre taux de prélèvement.

Bon à savoir Si vous ne savez pas vous servir d'Internet, vous pouvez demander une baisse de votre taux de prélèvement en vous rendant à votre centre des finances publiques, ou en appelant le 0809 401 401.

Votre demande de baisse de taux est acceptée uniquement si votre déclaration estimative de revenus aboutit à réduire le montant de vos prélèvements à la source de 2020 de plus de 10 % par rapport à ceux dus en l'absence de modulation. En revanche, si le seuil de 10 % n'est pas atteint, votre demande est rejetée automatiquement. Dans ce cas, le taux applicable à vos revenus de 2020 reste celui calculé sur la base de votre déclaration des revenus de 2018 (jusqu'en août) et de 2019 (à partir de septembre).

Le délai d'application du nouveau taux

Si vous remplissez les conditions pour obtenir une baisse de votre taux de prélèvement à la source, votre nouveau taux s'applique dans un délai maximal de trois mois suivant celui de votre demande. En pratique, toutefois, votre nouveau taux est susceptible de s'appliquer sous un à deux mois si votre demande de modulation intervient en début de mois.