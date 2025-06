ETF/ETN Bitcoin: portes d’entrées simplifiées vers la reine des cryptomonnaies

Les bitcoins connaissant des performances attrayantes sur le long terme. L’investissement sur cet actif peut se faire via des instruments encadrés, lisibles et compatibles avec des dispositifs d’investissement traditionnels. ( crédit photo : Getty Images )

Sommaire:

Bitcoin: une ascension fulgurante

ETP, ETF, ETN: quelle différence?

Trackers Bitcoin: des avantages séduisants

Attention à la volatilité du Bitcoin et aux limites des produits cotés

L’ascension presque insolente du Bitcoin au cours de la dernière décennie a attisé les convoitises des investisseurs . Sa volatilité incite à la prudence, car les cryptomonnaies enregistrent souvent des variations bien plus marquées que celles du marché actions. Pourtant, les chiffres restent parlants: +56 % entre mai 2024 et mai 2025 avec des sommets au-delà des 100.000 dollars pour un Bitcoin en ce mois de mai. Sur les cinq dernières années la performance est tout aussi impressionnante: +920%*.

Ces performances exceptionnelles sur le long terme positionnent donc Bitcoin comme un actif à considérer dans une logique de diversification de votre portefeuille. Depuis la création des premiers ETF en janvier 2024 aux Etats-Unis et leur déploiement progressif en Europe, il devient possible de s’exposer à la première cryptomonnaie mondiale via des produits cotés en Bourse, comme vous le feriez pour une action.

ETP, ETF, ETN: quelle différence?

Les ETF (Exchange Traded Funds) Bitcoin spot représentent la forme la plus directe d’exposition au Bitcoin sur les marchés financiers traditionnels. Ces produits détiennent physiquement des bitcoins pour répliquer leur performance de manière fidèle. En Europe, les produits alternatifs sont les ETN (Exchange Traded Notes). Comme les ETF, ils font partie de la grande famille des ETP (Exchange Traded Products).

La différence principale entre un ETF et un ETN réside finalement dans leur structure juridique:

Les ETF, dans leur forme classique, détiennent directement les actifs sous-jacents. Toutefois, la réglementation européenne impose une diversification des actifs. Or, le Bitcoin est un actif unique.

Les ETN sont des titres de créance non garantis, émis par une institution financière. Ils ne permettent pas une détention réelle du Bitcoin, mais reposent sur l'engagement de l’émetteur à en répliquer la performance.

Résultat: il n’existe pas d’ETF Bitcoin spot conforme à la directive UCITS. Le Bitcoin, en tant qu’actif unique, ne remplit pas les critères de diversification exigés. C’est pourquoi les émetteurs se tournent vers les ETN, pouvant être adossés à des bitcoins physiques (conservés par un dépositaire) ou basés sur un mécanisme synthétique, garantissant la réplication de la performance.

Trackers Bitcoin: des avantages séduisants

L’attrait principal des ETF et ETN Bitcoin réside dans leur capacité à simplifier l’investissement dans cet actif, demeurant volatile malgré ses progressions sur le long terme. Parmi les avantages notables que ces instruments financiers vous offrent, on retrouve:

Une gestion simplifiée, sans contraintes techniques: Les ETF et ETN Bitcoin vous évitent la gestion complexe des clés privées. La sécurisation de vos avoirs est entièrement assurée par l’émetteur. Ceci limite considérablement les risques d’erreur humaine, de perte malencontreuse… ou de vol en cas de piratage.

Les ETF et ETN Bitcoin vous évitent la gestion complexe des clés privées. La sécurisation de vos avoirs est entièrement assurée par l’émetteur. Ceci limite considérablement les risques d’erreur humaine, de perte malencontreuse… ou de vol en cas de piratage. Un accès facilité via un Compte-Titres Ordinaire (CTO): Ces produits sont aisément accessibles sur les plateformes de courtage classiques, par le biais d’un CTO . Il n’est donc pas nécessaire d’ouvrir un compte spécifique sur une plateforme d'échange de cryptomonnaies. A l’heure actuelle, il n’existe pas d’ETN éligibles au PEA.

Ces produits sont aisément accessibles sur les plateformes de courtage classiques, par le biais d’un CTO . Il n’est donc pas nécessaire d’ouvrir un compte spécifique sur une plateforme d'échange de cryptomonnaies. A l’heure actuelle, il n’existe pas d’ETN éligibles au PEA. Une exposition au Bitcoin sans la gestion des cryptos: Les ETN permettent de vous exposer à la performance du Bitcoin sans avoir à l’acheter directement ni à gérer un wallet numérique. Cette approche s’intègre facilement à une stratégie de diversification patrimoniale. Elle offre ainsi une porte d'entrée vers le marché crypto sans les complexités opérationnelles associées (ouverture de compte chez un courtier spécialisé, gestion des clés, conservation des actifs…).

Attention à la volatilité du Bitcoin et aux limites des produits cotés

Investir dans des ETF ou ETN Bitcoin comporte son lot de risques. Ces produits répliquent fidèlement la performance du Bitcoin, aussi bien à la hausse qu‘à la baisse. Par conséquent, vous êtes exposé à la volatilité particulièrement marquée de cette classe d’actifs. De plus, détenir un tracker sur le Bitcoin signifie que vous ne détenez pas directement la cryptomonnaie. C’est un point de différenciation majeur dont les conséquences sont importantes: les transactions en bitcoins sont impossibles. Même si son utilisation reste encore marginale, cette cryptomonnaie permet aujourd’hui d’acquérir une variété croissante de biens et de services et son adoption se développe.

En conclusion, investir via un ETF ou un ETN est risqué et ne vous permet pas de bénéficier de ses avantages «natifs», comme la pleine souveraineté numérique ou la possibilité d’effectuer des transactions directes. Néanmoins, ces produits financiers offrent une exposition simplifiée au Bitcoin (et à d’autres cryptomonnaies, comme l’Ether, du protocole ethereum ), et évitent les contraintes techniques et les risques liés à la détention directe.

Ils permettent ainsi à un public plus large (investisseurs particuliers, épargnants prudents ou gestionnaires de portefeuille) de potentiellement capter la dynamique de la première cryptomonnaie mondiale.

* Les performances passées ne présagent en rien des performances futures.