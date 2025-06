Retraite et bénévolat : comment s’engager utilement ? / iStock.com - MachineHeadz

Les retraités et le bénévolat

En mars dernier, France Bénévolat publiait la sixième édition de son Baromètre du Bénévolat (Étude France Bénévolat / IFOP Mars 2025 avec le soutien du Crédit Mutuel). Pour ce baromètre, 6 337 personnes âgées de 15 ans et plus ont été interrogées et le constat est le suivant : le bénévolat associatif n’a toujours pas retrouvé les niveaux d’avant-pandémie. En France, on compte environ 12 millions de bénévoles. Les moins de 35 ans représentent 23 % de ces derniers contre 18 % pour les 35-49 ans et les 50-64 ans. Enfin, la part des 65 ans et plus est de 24 %. En 2010, cette même catégorie représentait 38 % des bénévoles français. Les femmes sont moins nombreuses que les hommes au sein des associations et favorisent le bénévolat direct.

Retraités : comment trouver des missions ?

Vous êtes à la retraite ou bien celle-ci approche et vous souhaitez consacrer une partie de votre temps au bénévolat ? Partage de connaissances et de compétences, maintien d’une vie sociale, enrichissement personnel, rencontres… Les avantages du bénévolat sont nombreux. Pour choisir votre ou vos missions, commencez par lister vos centres d’intérêt. Si vous êtes amoureux de la nature et engagé dans la protection environnementale, devenir bénévole au sein d’une association de protection des milieux marins peut être une bonne idée. Si vous aimez les animaux, la SPA, par exemple, recherche des volontaires. Pensez aussi à définir votre niveau d’engagement. Il peut s’agir de missions ponctuelles comme d’un engagement régulier. Vous pouvez aussi combiner les deux. Il ne vous reste plus qu’à rechercher des missions de bénévolat sur des sites Internet comme jeveuxaider.gouv.fr ou encore auprès de votre mairie. Vous pouvez également consulter le Répertoire national des associations (RNA) mais aussi les sites de France Bénévolat et de Tous Bénévoles. Prenez contact avec les personnes qui recherchent des bénévoles et lancez-vous.

Pour quelles missions bénévoles opter ?

Le site Internet jeveuxaider.gouv.fr répertorie les types de missions bénévoles accessibles aux retraités. Il est ainsi possible de faire du bénévolat au sein des hôpitaux ou encore dans des EHPAD. On peut aussi aider dans la médiathèque/bibliothèque de sa commune. Si vous aimez les mathématiques, l’anglais ou encore le français, vous pouvez proposer votre aide pour les devoirs du CP jusqu’en terminale. Vous pouvez également aider les associations caritatives à récolter des fonds ou à collecter des produits (alimentaires, d’hygiène…). Les associations sportives recherchent aussi des bénévoles pour aider lors de certains événements. Ramassage de déchets, activités de sensibilisation, comptage de dauphins (ou autres)... Les missions au sein d’associations environnementales sont multiples. Enfin, vous pouvez aider les associations dédiées à l’accueil des réfugiés auxquels donner des cours de français. Les possibilités sont nombreuses !

Bénévolat et comptabilisation pour la retraite

Certaines activités bénévoles peuvent permettre de valider des trimestres de retraite sous certaines conditions. Il doit notamment s’agir d’activités régulières. Renseignez-vous auprès de votre caisse de retraite.