Déclaration de revenus : l'administration fiscale signale une erreur lors de l'envoi d'un mail

(Crédits photo: © HJBC - stock.adobe.com)

Vous avez récemment reçu un e-mail indiquant que la campagne de déclaration en ligne 2021 allait être ouverte ? Cette erreur sur l'année n'est pas une arnaque, mais une simple erreur de l'administration fiscale.

Le 16 mai, 1,5 million de Français ont reçu un mail contenant une erreur de la part de la Direction générale des finances publiques (ou DGFiP). Ce courriel électronique indiquait l'ouverture de la campagne de déclaration de revenus pour l'année 2021. Un message qui a pu induire en erreur certains foyers, mais également leur faire craindre une tentative d'arnaque. Il n'en est rien : l'administration fiscale a simplement fait une bévue lors de l'envoi de l'e-mail en question.

Un message erroné de la DGFiP envoyé à 1,5 million de Français

Dans un bref message publié le 16 mai, la Direction générale des finances publiques a annoncé s'être trompée lors de l'envoi d'un e-mail : "Un courriel de la Direction générale des Finances publiques annonçant l'ouverture du service de déclaration en ligne 2021 a été envoyé par erreur aujourd'hui [mardi 16 mai, NDLR]". Cette erreur dans l'année indiquée, 2021 au lieu de 2023, a pu surprendre, voire inquiéter, les 1,5 million de Français qui ont reçu ce courriel. L'administration fiscale, de son côté, présente ses excuses, et précise aux personnes concernées de ne pas tenir compte du mail en question.

Les foyers qui ont reçu cette communication surprenante peuvent donc la supprimer de leur boîte de réception. Pour ceux qui ont reçu ce message le 16 mai 2023 et qui l'ont ouvert avant de s'apercevoir de l'erreur, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Il s'agissait bel et bien d'un mail provenant de l'administration fiscale, et non d'une énième tentative d'arnaque en ligne. Il n'y avait donc aucun danger à l'ouvrir ou à cliquer dans les liens contenus, mais le fisc rappelle que la vigilance reste de mise, en particulier pendant cette période de déclaration de revenus.

Le site impots.gouv.fr recense ainsi les pièges les plus fréquents. C'est le cas notamment des campagnes de SMS frauduleux indiquant qu'une amende n'a pas été payée, et renvoyant vers un faux lien permettant aux escrocs de détourner de l'argent. Autre exemple : les arnaques au numéro surtaxé, qui touchent les particuliers et les professionnels. Le principe ? Un faux numéro de la DGFiP est indiqué sur des sites frauduleux afin de surtaxer les communications reçues.

Quelles sont les dates limites de déclaration pour 2023 ?

Le mail erroné de la DGFiP a été stoppé avant d'avoir été envoyé à la totalité des contribuables, mais il est l'occasion de rappeler que la campagne de déclaration de revenus pour 2023, et non 2021, approche de son terme. La date limite pour les déclarations papier est même dépassée, celle-ci ayant été fixée au 22 mai. Seuls les déclarants qui réalisent leur déclaration de revenus en ligne sont encore dans les temps pour la finaliser, avec une échéance allant du 25 mai au 8 juin, en fonction du numéro de son département.

Pour les numéros 1 à 19 et les foyers non-résidents, la date limite est fixée au jeudi 25 mai à 23 h 59. Pour les départements dont le numéro est compris entre 20 et 54, cette date est portée au jeudi 1er juin, soit une semaine supplémentaire, toujours avant minuit. Enfin, au-delà du numéro 55, les ménages ont jusqu'au jeudi 8 juin pour consulter, corriger, remplir et valider leur déclaration de revenus.