Crédit immobilier : des députés plaident pour le rehaussement du taux d'endettement

Plusieurs députés proposent de rehausser le taux d'endettement de 35 %. (Illustration) (Pixabay / rawpixel)

Pour certains députés, le taux d'endettement limité à 35 % doit être rehaussé afin d'augmenter la production de prêts immobiliers, actuellement au plus bas avec 10,1 milliards d’euros empruntés en juillet dernier. Défendue ce mardi lors d'une réunion du Haut conseil de stabilité financière (HCSF), cette proposition ne fait pas l'unanimité.

Faut-il rehausser le taux d'endettement actuellement limité à 35 % ? C'est en tout cas ce que proposent certains députés, rapporte Le Parisien . Le but : augmenter la production de prêts immobiliers, qui n'était que de 10,1 milliards d'euros (hors renégociations) au mois de juillet, soit un milliard d'euros de moins qu'en juin selon la Banque de France . « Il y a plein de Français qui sont à la limite de l'emprunt (...) mais qui ne peuvent pas emprunter car les règles sont trop strictes » , a ainsi déclaré Sacha Houlié, président de la commission des lois à l'Assemblée, au micro de franceinfo dimanche 24 septembre 2023 .

Une hypothèse que le ministre de l'Économie en personne serait en train d'étudier, a assuré le député Renaissance. « On doit débloquer cette situation pour relancer toute une partie du secteur des logements, qui subit aujourd'hui un arrêt » , a-t-il abondé. Selon lui, cela pourrait passer par un assouplissement de certaines conditions d'obtention : « Soit le taux de 35 %, soit les dérogations qui sont ouvertes. » Plusieurs présidents de commission de l'Assemblée, dont Sacha Houlié, en ont déjà fait la demande auprès du Haut conseil de stabilité financière qui devait se réunir ce mardi.

Une proposition qui divise

Face à cette proposition, les avis divergent. Sandrine Allonier a indiqué au Parisien qu'il ne s'agissait pas d'une « solution miracle ». La porte-parole de la plateforme Vous Financer pense qu'un allongement de la durée de crédit serait plus adapté à la situation. Cécile Roquelaure, directrice des études du courtier Empruntis, estime pour sa part que cette mesure, si elle était adoptée, constituerait un « bon message pour le marché immobilier, sans pour autant créer d'emballement à la vue des conditions actuelles » .

Actuellement, les crédits doivent respecter une durée limitée à 25 ans. « Avec 4 200 euros de revenus pour un couple avec deux enfants, vous pouviez emprunter 300 000 euros à 1 % sur 20 ans en 2021 contre seulement 227 000 euros aujourd'hui à 4 %. Sur 27 ans à ce taux-là, vous pourriez emprunter 258 000 euros » , a détaillé Sandrine Allonier. Selon le quotidien francilien, le pouvoir d'achat des Français a diminué de 10 % depuis le début de l'année 2023 et de 25 % en un an et demi.