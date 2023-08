Connaissez-vous tous les supports d’investissement accessibles avec le PER?

Le PER propose une fiscalité attractive à l’entrée: vos versements sont déductibles des impôts. ( crédit photo : GettyImages )

Le PER (Plan d’Épargne Retraite) est un produit d’épargne attirant. Les Français sont de plus en plus soucieux de la préservation de leur niveau de vie une fois à la retraite. Le PER séduit notamment grâce à sa fiscalité attractive. De plus, il vous permet d’investir votre épargne dans les marchés financiers via une multitude de supports, comme les actions, les obligations, les SCPI, les ETF… afin de viser des rendements intéressants dès le début de votre vie active, puis de diminuer progressivement vos prises de risque à l’approche de la retraite.

Sommaire:

Le Plan d’Épargne Retraite: un placement de plus en plus recherché

Comment fonctionne le PER?

Dans quels supports sont investies les sommes épargnées dans un PER?

Épargner pour sa retraite dès que possible

Le Plan d’Épargne Retraite: un placement de plus en plus recherché

Le PER est un produit d’épargne dédié à la retraite. Il doit permettre aux épargnants de se constituer un capital pendant leur vie active. Ensuite, ce capital est disponible au moment de leur départ à la retraite.

Le PER a été créé en 2019. Il est plus lisible et plus souple que les plans préexistants. Ainsi, il attire de davantage de Français, conscients de la nécessité de compenser la baisse de leur niveau de vie à la retraite. À fin 2022, les encours sur le PER ont atteint 80 milliards d’euros, selon France Assureurs. C’est plus que l’objectif de 50 milliards, visé initialement par le gouvernement.

À savoir Quelques exceptions permettent le déblocage anticipé des fonds sur un Plan d’Épargne Retraite. Les sommes débloquées permettent de faire face aux étapes les plus importantes de la vie, comme le décès ou l’invalidité du conjoint, l’acquisition de sa résidence principale…

Comment fonctionne le PER?

Le PER fonctionne comme l’assurance-vie: vous versez des fonds au rythme souhaité. Ils sont ensuite réinvestis dans les marchés financiers par votre banque ou votre assureur. L’allocation de vos actifs est déterminée selon votre profil d’investisseur (prudent, équilibré, dynamique ou offensif). Ce profil est dressé en fonction de votre âge, de vos situations personnelles et professionnelles, de votre aversion au risque, de vos objectifs et de votre horizon de placement.

À noter La gestion d’un PER peut être libre ou pilotée. Dans le premier cas, vous répartissez vos actifs. Dans le second, le gestionnaire gère votre épargne.

Dans quels supports sont investies les sommes épargnées dans un PER?

Les sommes placées sur votre PER sont réinvesties dans les marchés financiers au travers de deux types de supports:

Les fonds en euros: ils sont composés principalement des obligations d’État et d’entreprises . Peu risqués, les fonds en euros sont a fortiori peu rémunérateurs mais votre capital est garanti.

Les fonds en unités de compte: ils ciblent des actifs financiers plus risqués, potentiellement plus rentables, mais le risque de perte en capital est réel.

Parmi les actifs financiers accessibles via vos fonds en unités de compte, figurent:

Les actions: petites, moyennes et grandes capitalisations dans plusieurs secteurs et plusieurs zones géographiques.

Les unités de compte mobilières: les actions de Sociétés d’Investissement à Capital Variable (SICAV), des parts de Fonds Communs de Placements (FCP) et/ou d’OPCVM (Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières).

Les actifs immobiliers, composés principalement de valeurs «pierre papier». Ce sont des Sociétés Civiles en Placement Immobilier (SCPI), des Organismes de Placement Collectif en Immobilier (OPCI) et des Sociétés Civiles Immobilières (SCI).

Les unités de compte monétaires (des titres de créances à court terme, des billets de trésorerie émis par les entreprises, ou des certificats de dépôt émis par les banques).

Les trackers ETF (Exchange Traded Fund ou fonds cotés en Bourse): ce sont des fonds indiciels.

Des supports de Private Equity (des fonds de capital investissement visant spécifiquement des PME d’avenir, par exemple).

Épargner pour sa retraite dès que possible

Le PER est accessible à tous, sans condition d’âge ni de situation professionnelle. Il est sécurisant car l’épargne placée est bloquée sur du long terme. Or, il est pertinent de commencer à épargner le plus tôt possible, quand vous le pouvez. En début de carrière, vous pouvez opter pour des placements risqués, puis basculer sur des supports de plus en plus sûrs au fur et à mesure que la retraite approche.

La fiscalité de sortie du PER, si vous n’avez pas profité de la déduction fiscale à l’entrée • Dans les deux cas, les plus-values réalisées sur votre PER sont soumises au prélèvement forfaitaire unique, à hauteur de 30% (12,8% au titre de l’impôt sur le revenu et 17,2 % au titre des prélèvements sociaux). • Si vous sortez en capital: il est exonéré d’impôt sur le revenu. • Si vous sortez en rente, le régime des rentes viagères à titre onéreux s’applique. Seule une fraction de votre rente est soumise à l’impôt sur le revenu. Cette fraction dépend de votre âge au 1er versement de la rente: 70% si vous avez moins de 50 ans ; 50% entre 50 et 59 ans ; 40% entre 60 et 69 ans ; 30% si vous avez plus de 69 ans. Néanmoins, au moment de la souscription du PER, vous pouvez choisir de ne pas bénéficier de la déductibilité d’impôts à l’entrée. Dans ce cas, la fiscalité à la sortie est la suivante: • Vos gains sont taxés au Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU) de 30%. • À la sortie, votre capital est imposé au barème de l’impôt sur le revenu. • À l’entrée, les versements effectués sur un PER sont déductibles de votre revenu brut. Par défaut, la fiscalité du PER fonctionne comme suit: