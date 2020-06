Assurance-vie et SCPI: les unités de compte pour investir dans l'immobilier

SCPI: prenez garde aux frais

Investir dans les SCPI via votre contrat d'assurance-vie permet de limiter la taxation des loyers. Toutefois, les prélèvements sociaux restent dus (au taux de 17,2 % actuellement). Le rendement de votre investissement est aussi impacté par les frais prélevés par l'établissement gestionnaire (frais d'entrée et frais de gestion), en plus des frais de la SCPI. De plus, les assureurs conservent en général entre 5 et 15 % des loyers versés par la SCPI.