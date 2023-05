Comment investir 20 000 euros en 2023 ?

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Vous possédez 20 000 euros mais ne savez pas pour quel placement opter ? Qu'il s'agisse d'une épargne mise de côté chaque mois, d'une prime ou d'un bonus ou bien d'une donation ou d'une succession, il est primordial de placer ce montant déjà significatif pour le faire fructifier. De nombreuses options sont à envisager pour valoriser un capital de 20 000 euros dans la durée, à choisir selon son profil d'investisseur, mais aussi à associer entre elles. En effet, la diversification de vos avoirs vous permettra d'obtenir le meilleur couple rendement risque.

Découvrez dans cet article trois investissements à envisager lorsque l'on possède 20 000 euros.

Investir sur le fonds euros d'une assurance-vie

Dès lors que vous possédez une épargne de précaution sur livret pour les dépenses imprévues et urgentes, il est recommandé de souscrire une assurance-vie et de placer un certain montant sur le fonds euros, la poche sécurisée de l'assurance-vie. Cette somme d'argent sera bien sûr plus ou moins importante selon votre degré d'aversion au risque. Si vous possédez 20 000 euros, il ne faudra bien sûr pas placer 20 000 euros sur le fonds euros mais une partie seulement.

Le fonds euros de l'assurance-vie est un placement garanti en capital, relativement intéressant. Rappelons en effet que le rendement moyen du fonds euros avoisinait les 1,8 % en 2022, versus 1,3 % en 2021. Le rendement moyen du fonds euros, pour la première fois en plus de 20 ans, a connu en 2022 une augmentation. Il est important de souligner qu'il s'agit là d'une moyenne . Certains fonds euros affichent des rendements inférieurs, et d'autres des rendements bien supérieurs. À vous donc de sélectionner les fonds euros les plus attractifs du marché, et de mettre en place les solutions qui vous permettront de doper la performance de ce placement (investissement d'un certain montant, investissement en parallèle sur les supports en unités de compte, etc.).

Le fonds euros de l'assurance-vie doit à la fois servir à vous constituer un matelas de sécurité. C'est aussi l'enveloppe sur laquelle vous devrez transférer vos avoirs pour sécuriser vos plus-values dès lors que l'échéance d'un projet approche. Par exemple, si vous avez investi sur les marchés boursiers pour préparer votre retraite, à l'approche des 60 ans, vous devriez progressivement revendre vos titres et placer vos avoirs sur le fonds euros de l'assurance-vie.

Investir en Bourse avec un PEA

Le fonds euros est un placement à capital garanti et, à ce titre, affiche un rendement relativement faible. Il est donc essentiel, dès lors que l'on dispose d'un horizon d'investissement de quelques années (ou de plusieurs dizaines d'années), de se tourner vers les marchés actions.

Pour investir en Bourse 20 000 euros ou un peu moins, le PEA (Plan d'Epargne en Actions) est tout indiqué. En effet, cette enveloppe permet de se positionner sur les marchés actions avec une fiscalité adoucie puisque, au bout de 5 ans de détention du plan, l'investisseur bénéficie d'une exonération de l'impôt sur les plus-values (les prélèvements sociaux de 17,2 % restent dus). En contrepartie, les titres éligibles sont restreints aux actions d'entreprises dont le siège social est situé dans l'Union Européenne ou un État de l'EEE mais aussi les fonds investis à au moins 75 % en actions et titres de sociétés ayant leur siège dans l'UE ou un État de l'EEE. De nombreux ETF à réplication synthétique permettent malgré tout d'investir sur de grands indices boursiers étrangers tout en bénéficiant des avantages fiscaux du PEA.

Les trackers sont d'ailleurs particulièrement recommandés aux investisseurs disposant de quelques milliers ou dizaines de milliers d'euros à investir en Bourse car ils permettent une bonne diversification avec un budget limité, affichent des frais très raisonnables, bien inférieurs à ceux de la gestion active, tout en offrant des rendements bien supérieurs à ceux des fonds gérés activement. Ainsi, moins du quart des gérants actifs font mieux que leur indice de référence sur 10 ans selon le Baromètre Actif/Passif de Morningstar. Les ETF sont donc des produits financiers qui permettent de profiter du rendement particulièrement attractif des actions sur le long terme. Par exemple, un investissement sur le CAC 40 offre un rendement (dividendes inclus) de 12,48 % au cours des 5 dernières années.

Si les ETF sont recommandés aux investisseurs peu expérimentés et disposant de peu de temps pour se positionner sur les marchés boursier, l'investisseur averti pourra lui adopter un stock-picking sélectif afin de surperformer le marché. Il fondera sa sélection d'actions sur une ou plusieurs stratégies : growth, value, dividendes, ISR, etc. en procédant aux analyses fondamentale et graphique des titres qu'il souhaite acheter.

Investir dans l'immobilier papier

Lorsque l'on possède des liquidités sur des placements à capital garanti et un capital investi en Bourse, il est judicieux de diversifier son patrimoine en investissant une partie sur le marché immobilier. S'il est impossible d'acheter un bien immobilier avec 20 000 euros, on peut néanmoins investir 20 000 euros sur le marché immobilier.

SCPI de rendement

Par exemple, les Sociétés Civiles de Placement Immobilier (SCPI) peuvent être une option judicieuse . Ce placement collectif investi en immobilier permet de posséder des parts d'un parc immobilier et de toucher des revenus liés à la location des biens, sans s'occuper de la gestion des biens, en mutualisant les risques, et en bénéficiant d'une forte diversification avec un ticket d'entrée peu élevé (de quelques milliers d'euros au maximum). Les SCPI diversifiées qui permettent d'investir dans les bureaux, locaux, commerces, entrepôts, locaux d'activité, affichent des rendements attractifs et permettent de diversifier son patrimoine immobilier si l'on est déjà exposé à l'immobilier résidentiel (résidence principal et secondaire, investissement locatif). Les SCPI européennes, dont les biens sont situés dans toute l'UE (hors France), permettent aussi de diversifier son patrimoine immobilier si l'on est déjà exposé au marché immobilier en France.

Attention, même si les rendements des SCPI sont assez attractifs (4,53 % en 2022), il ne s'agit pas d'un placement à capital garanti et le prix des parts peut fluctuer à la hausse comme à la baisse, ainsi que les dividendes versés par la SCPI.

Crowdfunding immobilier

Le crowdfunding immobilier ne permet pas à proprement parler d'investir sur le marché immobilier mais il offre une exposition indirecte à celui-ci . En effet, il consiste à prêter son argent à des promoteurs immobiliers via une plateforme spécialisée afin qu'ils puissent lever des fonds pour lancer un nouveau programme, en échange bien sûr d'une rémunération, qui était en moyenne de 9,5 % en 2022. Cet investissement est accessible dès quelques centaines d'euros. Il est donc possible avec 20 000 euros d'investir dans de nombreux projets sur différentes plateformes. Le crowdfunding immobilier nécessite un blocage des fonds pendant quelques années (le plus souvent 12 à 36 mois).

Là encore, il ne s'agit pas d'un placement garanti en capital et le risque de défaut de l'emprunteur est bien réel, tout comme le risque de défaut de la plateforme. De plus, les retards éventuels des projets immobiliers pourront venir rogner la performance du placement.

Attention : il n'est pas recommandé d'épargner 20 000 euros sur le fonds euros d'une assurance-vie ou d'investir 20 000 euros en Bourse ou encore de placer 20 000 euros sur le marché immobilier si vous possédez en tout et pour tout 20 000 euros de capital. Il est essentiel de diversifier ses placements et d'investir ses 20 000 euros, en ayant au préalable créé un fonds d'urgence.