Investir en 2025 : voici les 5 meilleurs placements les plus prometteurs selon les experts

Pour vous aider, voici une liste de cinq placements à privilégier selon des spécialistes.

Bien qu’il reste l’un des placements préférés des Français, le livret A n’est plus aussi performant et attractif. En effet, ce livret et le PEL affichent une rentabilité inférieure au taux d’inflation. De même, les évolutions sociétales et les cycles économiques modifient le paysage financier . Pendant que certains placements sont mis au placard, d’autres sont à privilégier en 2025 pour obtenir un meilleur rendement . Pour cela, vous devez adapter vos choix

d’investissements à la réalité actuelle. Voici le top 5 des placements prometteurs pour l’année prochaine selon des experts.

Investir en 2025 : 4 placements où placer votre argent

Les produits structurés

Dans le contexte actuel, il serait intéressant d’investir dans les produits structurés . En effet, ce produit repose sur la promesse de réduire les risques tout en générant des performances financières. Rappelons qu’il prend la forme d’un fonds accessible à l’investissement sur une période limitée. Il peut s’agir d’une assurance-vie , d’un plan épargne en actions , d’un compte-titres ou d’un plan épargne retraite. Par ailleurs, le produit structuré est disponible si la souscription au PER ou à l’assurance-vie est disponible à l’achat dans le panel de supports un UC.

Les sociétés civiles de placement immobilier

Depuis l’année dernière, les SCPI gagnent en popularité auprès des Français qui recherchent un investissement

rentable. En effet, depuis plus d’un an, un tiers de ces sociétés et voitures mutualisées ont subi une réduction du prix des parts . Néanmoins, certaines SCPI disposant de liquidités peuvent délivrer des performances appréciables en 2025 . Même si cet investissement comporte un risque, il est toujours intéressant de placer vos économies dans ce produit en 2025. Par ailleurs, si vous êtes à la retraite, ce placement immobilier pourrait vous garantir des revenus réguliers.

Le marché US, version défensive

La bourse américaine représente environ 70 % de la capitalisation boursière mondiale, à en croire MoneyVox . D’après le sondage effectué par la Bank of America, 43 % des gestionnaires de fonds considèrent que les actions américaines seront plus performantes en 2025. Alors, les investisseurs qui souhaitent se positionner sur ce marché peuvent se tourner vers un FCP actions spécialisé ou une Sicav. De même, il est possible d’investir dans un ETF dont la performance est identique à celle d’un indice boursier américain.

Le fonds euro

Le taux du livret A va considérablement baisser en février 2025, mois de sa réévaluation. Cependant, le fonds euro à capital garanti se présente comme un placement sans risque. À cet effet, vous pouvez investir votre argent dans ce fonds dont le taux de rendement est supérieur à 3 %.

Investir en 2025 : Voici deux placements rentables en 2025

Le private equity

Ce produit est moins accessible que les ETF, mais il présente des perspectives plus intéressantes pour 2025 en raison de sa nature cyclique . En clair, il dépend de l’ évolution du marché et n’est pas facile à anticiper. Par ailleurs, les experts s’accordent sur le fait que les perturbations économiques et les pressions dues à l’inflation sont favorables pour investir dans un private equity .

Les fonds obligataires

Les fonds datés obligataires proposent un équilibre entre le rendement et le risque pour les investisseurs. D’ailleurs, certains de ces fonds investissent dans le crédit, ce qui mérite qu’on leur accorde plus d’attention en 2025. On peut citer par exemple les fonds Mandarine Target 2030 qui sont notés 3/7 avec un rendement annuel brut de 6,08 % . Outre ce placement, vous pouvez aussi investir dans l’armement, la défense ou le marché indien.