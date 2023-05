Comment investir 10 000 euros en 2023 ?

(Crédits photo : Unsplash - Mimi Thian )

Vous avez épargné de l'argent régulièrement ou vous venez de toucher une prime et vous avez désormais 10 000 euros de côté ? Il est absolument nécessaire de placer cet argent et de ne pas le conserver sur un compte courant qui ne rapporte rien, particulièrement en ce moment, avec une inflation sur un an proche des 6 %. Mais alors sur quels investissements miser ? Quelles enveloppes peuvent être envisager ?

Découvrez nos conseils pour bien organiser son patrimoine et sélectionner les meilleurs placements.

Épargner sur un livret bancaire pour se constituer un fonds d'urgence

Lorsque l'on a réussi à mettre un peu d'argent de côté, il est nécessaire, dans un premier temps, de se constituer un fonds d'urgence. Cette épargne de précaution doit vous servir à régler toutes les dépenses urgentes et imprévues comme par exemple les factures de plombier, garagiste, serrurier, etc. qui en peuvent être anticipées, mais aussi à maintenir votre train de vie si vous êtes au chômage ou en arrêt maladie par exemple, en attendant que Pôle emploi ou votre caisse d'assurance maladie vous verse ce à quoi vous avez droit.

Le montant du fonds d'urgence doit correspondre à 3 à 6 mois de dépenses (et non de salaire), c'est-à-dire 3 à 6 fois ce que vous dépensez habituellement en un mois (sans compter l'épargne). Vous pouvez donc ainsi placer 10 000 euros sur un fonds d'urgence, mais aussi moins de 10 000 euros ou plus de 10 000 euros selon votre train de vie.

Parce que l'épargne de précaution sert à régler dans l'urgence des dépenses qu'il était impossible d'anticiper, il vaut mieux la conserver sur des placements à capital garanti qui permettent de retrouver intacte son épargne à tout moment. Les livrets bancaires sont donc tout indiqués.

Les livrets les plus performants sont ceux de l' épargne réglementée . Non seulement les taux sont relativement élevés (3 % pour le livret A et le LDDS et même 6,1 % pour le LEP qui est sous conditions de ressources), mais en plus ils bénéficient d'une exonération de l'impôt sur les plus-values et sur les prélèvements sociaux.

Les livrets devront aussi servir au financement de ses projets court terme, particulièrement en cette période d'inflation. Pour payer ses prochaines vacances ou remplacer de l'électro-ménager ou un véhicule, il est indispensable d'épargner sur un livret plutôt que de laisser ces sommes sur le compte courant qui ne rapporte rien.

Investir sur les marchés actions et immobilier via les unités de compte de l'assurance-vie

Une fois que l'on a constitué son épargne de précaution et que l'on a pris l'habitude d'épargner sur un livret les sommes destinées à ses dépenses sur le court terme, il est indispensable d'investir le reste sur des placements qui sont certes non garantis en capital, mais dont les rendements potentiels sont bien plus importants. Si vous possédez déjà une épargne de précaution et avez 10 000 euros à placer, l'assurance-vie peut être une bonne option.

La recherche de la performance et la diversification nécessaire de son capital doivent en effet vous inciter à vous tourner vers les marchés actions et immobiliers.

Pour débuter, les supports en unités de compte de l'assurance-vie sont tout à fait pertinents. Vous pourrez ainsi investir en Bourse ou dans des sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) en profitant du cadre fiscal avantageux de l'assurance-vie qui permet de bénéficier, au-delà de 8 ans de détention du contrat et à condition que les encours tous contrats confondus ne dépassent pas 150 000 euros pour un célibataire et 300 000 euros pour un couple, d'une imposition à 24,7 % au lieu de la flat tax à 30 %. De plus, des abattements annuels sur les gains des rachats s'appliquent : de 4 600 € pour une personne seule et de 9 200 €

Investir via des ETF

Si l'on débute en Bourse avec 10 000 euros, il est particulièrement recommandé de se tourner vers les ETF ou trackers. Ces fonds indiciels répliquent la performance d'un indice, avec très peu de frais et sont accessibles dès quelques dizaines d'euros ou aux alentours de 100 euros. Ils permettent donc d'investir sur de nombreuses actions avec un capital restreint, sans avoir à effectuer un stock-picking poussé et qui s'avère souvent décevant.

La réplication mathématique des grands indices boursiers mondiaux reste l'un des moyens les plus efficaces de valoriser un capital dans la durée car les actions s'avèrent la classe d'actifs la plus rémunératrice sur le long terme. À titre d'exemple, le MSCI World, un des indices boursiers les plus larges regroupant plus de 1 500 sociétés réparties dans 23 pays affiche 8,71 % de rendement annualisé depuis 1987, date de sa création.

Les contrats d'assurance-vie proposent une offre plus ou moins développée de trackers mais la gamme tend à s'élargir depuis plusieurs années, particulièrement chez les acteurs en ligne.

Investir via des SCPI

Il est judicieux également de ne pas se cantonner au seul marché boursier et de diversifier ses avoirs sur le marché immobilier. Il est possible d'investir sur le marché immobilier 10 000 euros ou quelques milliers d'euros depuis les supports en unités de compte de son assurance-vie en optant pour les SCPI. Les sociétés civiles de placement immobilier investissent et gèrent un parc immobilier grâce aux fonds collectifs de ses investisseurs épargnants qui, en échange, touchent des revenus tirés de la location des biens.

Ce système permet une mutualisation des risques, une diversification des biens, et la délégation totale de la gestion. Le rendement est en moyenne légèrement supérieur à 4,5 % en 2022.

Attention tout de même, ce placement n'est pas garanti en capital et les dividendes peuvent fluctuer, à la hausse comme à la baisse, tout comme le prix des parts . Il s'agit cependant d'un investissement relativement stable et idéal lorsque l'on souhaite investir sur le marché immobilier sans contrainte avec un petit montant.