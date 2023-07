Comment choisir son livret épargne ?

(Crédits photo : Pixabay - Arek Socha )

Les Français sont friands des livrets bancaires et il faut dire que le choix en la matière, pléthorique, reflète cet engouement. Il est d'ailleurs parfois difficile de faire son choix entre les différents livrets de l'épargne réglementée et les livrets épargne fiscalisés des banques. Alors, comment choisir ? Sur quels éléments doivent reposer votre choix ?

Découvrez dans cet article les 4 critères à prendre en compte pour bien choisir son livret bancaire.

Sa situation personnelle

D'abord, vous devrez sélectionner votre livret épargne en fonction de votre situation personnelle. Par exemple, le livret A ne nécessite pas de posséder la nationalité française, ni même d'avoir sa résidence fiscale en France. En revanche, si votre résidence fiscale est hors de France, vous ne pourrez pas ouvrir un LDDS (Livret de Développement Durable et Solidaire), un LEP (Livret d'Epargne Populaire), ou encore un livret jeune.

Un livret d'épargne peut aussi comporter des conditions de revenus. Ainsi, le LEP n'est accessible qu'aux personnes dont les revenus ne dépassent pas un certain plafond (variable selon le lieu d'habitation).

Enfin, notez que le livret jeune comporte lui des restrictions liées à l'âge. Il est en effet réservé aux 12-25 ans.

Le plafond du livret d'épargne

Une fois que vous aurez défini à quels livrets bancaires vous êtes éligibles, il sera alors temps de vous demander quelle somme vous voulez placer. Ainsi, si vous souhaitez financer vos prochaines vacances, le LDDS et son plafond de 12 000 euros pourra convenir.

Vous souhaitez placer 3 à 6 mois de dépenses pour vous constituer un fonds d'urgence ? Le livret A et ses 22 950 euros de plafond pourra être envisager.

Vous souhaitez changer votre électro-ménager ? Pensez au LEP et son plafond de 7 700 euros

Le livret jeune , destiné à financer les loisirs des 12-25 ans comporte lui un plafond de 1 600 euros.

Vous souhaitez placer des sommes bien plus importantes, par exemple pour conserver un héritage ou le produit de la vente d'un bien immobilier avant de le réinvestir ultérieurement ? Vous pourrez vous tourner vers les livrets bancaires classiques proposés par les différents établissements bancaires ou les spécialistes de l'épargne en ligne qui proposent des livrets épargne sans plafonds ou avec des plafonds très élevés (de l'ordre de plusieurs centaines de milliers, voire millions d'euros).

Le rendement du livret bancaire

Vous devrez également prêter attention au rendement du livret d'épargne. Ceux-ci sont en effet très variables selon l'enveloppe.

Par exemple le livret A et le LDDS affichent un taux d'intérêt de 3 % depuis 1er février 2023 et ce taux pourrait être revalorisé à 4 % le 1er août 2023.

Le livret jeune offre un taux au moins égal au livret A mais peut lui être supérieur. Les banques peuvent en effet le fixer comme elles l'entendent à condition que la rémunération soit identique ou supérieure à celle du livret A qui sert de référence.

Le LEP, réservé aux personnes à revenus modestes, permet de bénéficier d'un taux bien plus alléchant que le livret A. Le taux d'intérêt du LEP est actuellement de 6,1 %, c'est-à-dire au-dessus de l'inflation. C'est le seul livret bancaire qui affiche un rendement réel positif.

Les livrets bancaires fiscalisés présentent le plus souvent des taux inférieurs au livret A, mais certains acteurs cherchent tout de même à proposer un rendement attractif avec des taux boostés pendant quelques mois, puis qui redescendent à un niveau moins élevé. Il sera alors judicieux de calculer la performance du placement en tenant compte à la fois du taux boosté mais aussi de celui auquel il redescendra une fois passée l'offre spéciale. Ne négligez pas non plus les primes de bienvenue, fréquentes sur les livrets classiques des établissements bancaires, et qui peuvent doper le rendement du livret épargne.

La fiscalité du livret épargne

Enfin, il est essentiel aussi de s'intéresser à la fiscalité du livret. Les livrets de l' épargne réglementée (livret A, livret jeune, livret d'épargne populaire, et livret de développement durable et solidaire) sont exempts de fiscalité. Vous n'aurez donc à payer ni impôt sur le revenu ni prélèvements sociaux sur les gains.

En revanche, les livrets classiques des banques sont eux fiscalisés. Cela signifie que les gains seront taxés à la flat tax à 30 % (12, 8 % d'impôt sur le revenu + 17,2 % de prélèvements sociaux) ou bien, si cela est plus avantageux pour vous, au barème de l'impôt sur le revenu + 17,2 % de prélèvements sociaux.

Notez également qu'une dispense de prélèvement des intérêts de livret épargne est possible si le montant du revenu fiscal de référence ne dépasse pas 25 000 € de revenus par an pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et 50 000 € par an pour les contribuables soumis à une imposition commune. Vous devrez faire votre demande au plus tard le 30 novembre de l'année en cours pour qu'elle puisse s'appliquer sur les intérêts acquis au cours de l'année suivante (n+1). Si votre demande est envoyée après le 30 novembre, alors, elle s'appliquera sur les intérêts acquis au cours de l'année n+2.

On voit donc que, en fonction de son profil, l'incidence fiscale est plus ou moins forte sur les gains réels du livret. La fiscalité n'est donc pas à négliger au moment de choisir son livret d'épargne.