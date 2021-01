LEP : et si vous pouviez en profiter ?

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Le livret d'épargne populaire, aussi appelé par son abréviation LEP, est un placement de l'épargne réglementée, sous conditions de ressources, particulièrement avantageux. Pourtant, les Français ont tendance à le délaisser.

dans cet article les atouts et caractéristiques de ce placement, les conditions à respecter pour pouvoir y prétendre, et la paradoxale indifférence des Français pour ce livret.

Les caractéristiques du livret d'épargne populaire

Le livret de l'épargne populaire est un placement de l'épargne réglementée. Ces conditions de fonctionnement sont donc fixées par les Pouvoirs Publics.

Le livret d'épargne populaire est un placement à capital garanti dont les fonds restent toujours disponibles. Ses gains sont exonérés d'impôt et de prélèvements sociaux, comme le livret A et le LDDS. Toutefois, et c'est là son avantage majeur, le taux d'intérêt du LEP est fixé à 1 %, soit le double du livret A ou du LDDS qui n'affichent que 0,5 % au compteur. Le plafond du LEP est aussi bien moins élevé que ces deux livrets stars de l'épargne réglementée : 7 700 € pour le LEP, quand le LDDS affiche 12 000 € et le Livret A culmine à 22 950 €. Attention, dans tous les cas, le plafond concerne les versements. Il peut bien évidemment être dépassé au regard des intérêts versés par la banque.

Les versements sont libres et il n'existe pas de montant minimal à verser à l'ouverture ou au cours de la vie du produit comme cela est le cas pour le PEL par exemple. Le produit n'a pas de durée de vie prédéfinie et vous pouvez ouvrir ou fermer un PEL quand bon vous semble.

Les critères à remplir pour pouvoir en bénéficier

Toutefois, il est nécessaire pour pouvoir ouvrir un LEP (et le conserver) de respecter un certain nombre de critères. D'abord, le LEP est réservé aux résidents fiscaux français. Notez qu'il n'est possible de détenir qu'un seul LEP par personne et qu'un foyer fiscal ne peut posséder plus de 2 livrets épargne populaire. Seul un majeur non rattaché au foyer fiscal de ses parents peut donc détenir un LEP.

Enfin, ce produit d'épargne est accessible sous conditions de ressources. Ces conditions de ressources sont variables selon la composition du foyer fiscal et le lieu de résidence. Ainsi, une personne seule vivant en métropole ne pourra afficher des revenus supérieurs à 19 977€ par an pour pouvoir prétendre à l'ouverture d'un LEP. Un couple avec deux enfants vivant en métropole ne pourra afficher des revenus supérieurs à 41 313€ par an pour pouvoir prétendre à l'ouverture d'un LEP. En ce qui concerne l'Outre-Mer, une personne seule, pour pouvoir prétendre à l'ouverture d'un LEP, ne pourra afficher des revenus supérieurs à 23 639€ par an si elle vit en Guadeloupe, en Martinique ou à la Réunion, 24 714€ si elle vit en Guyane, 37 038€ si elle vit à Mayotte. Dans le cas d'un couple avec deux enfants, les revenus ne pourront excéder 45 289€ s'ils vivent en Guadeloupe, en Martinique ou à la Réunion, 47 519€ s'ils vivent en Guyane, 71 201€ s'ils vivent à Mayotte. Tous les plafonds sont à retrouver sur le site service-public.fr.

Moins de la moitié des Français qui y ont droit en ont souscrit un

On le voit, les conditions à respecter pour pouvoir souscrire à un LEP sont nombreuses. Cependant, c'est tout de même plus de 15 millions de Français qui sont concernés. Or, 7,3 millions de Français, soit 15 % de la population seulement, possède un livret d'épargne populaire quand 82 % des Français possèdent un livret A. Ignoré à dessein ou par manque de connaissance, le LEP gagnerait pourtant à être connu et apprécié.