Livret Jeune: une épargne défiscalisée réservée aux 12/25 ans

Si vous avez entre 12 ans et 25 ans, vous pouvez ouvrir un Livret Jeune dans n’importe quel établissement bancaire. Le Livret Jeune est un compte d’épargne dont les intérêts ne sont pas taxés. Les sommes placées, limitées à 1.600 €, sont disponibles à chaque instant. En tant que titulaire, vous pouvez disposer d’une carte de retrait.

Sommaire:

Les conditions d’ouverture d’un Livret Jeune

Ouverture et conditions d’utilisation d’un Livret Jeune

Plafond et rémunération du Livret Jeune

Dépôts et retraits sur un Livret Jeune

La fiscalité du Livret Jeune

Clôture du Livret Jeune

Les conditions d’ouverture d’un Livret Jeune

Pour pouvoir ouvrir un Livret Jeune, vous devez respecter trois conditions:

A savoir Vous pouvez détenir à la fois un Livret Jeune, un Livret A et un Livret de Développement Durable et Solidaire ( LDDS ).

Ouverture et conditions d’utilisation d’un Livret Jeune

Si vous avez entre 12 et 18 ans, l’ouverture d’un Livret Jeune nécessite l’accord de vos représentants légaux. Vous et vos représentants légaux devez signer un contrat avec l’établissement bancaire où vous ouvrez un Livret Jeune. Celui-ci précise les opérations autorisées et ses modalités de fonctionnement (versements et retraits).

En termes de fonctionnement:

A savoir Aucun frais ni commission n’est perçu par la banque à l’ouverture du Livret Jeune, à sa clôture, lors des dépôts ou lors des retraits. Il n’existe pas non plus de frais de gestion annuel.

Plafond et rémunération du Livret Jeune

Le Livret Jeune est un placement garanti et donc sans risque de perte en capital. Vous ne pouvez y placer plus de 1.600 €. Toutefois, ce montant peut être dépassé avec les intérêts produits. Au 31 décembre de chaque année, les intérêts cumulés sur l’année s’ajoutent au capital.

La rémunération annuelle du Livret Jeune est fixée à un minimum de 0,75 %. Actuellement, elle est de 2 %.

Dépôts et retraits sur un Livret Jeune

Selon les banques, vous recevez soit un livret sur lequel vos dépôts et retraits sont répertoriés, soit des relevés de compte périodiques. Votre banque peut vous remettre une carte de retrait. Généralement, elle n’est utilisable que dans les distributeurs de billets de son réseau. Aucune opération ne peut avoir pour conséquence de rendre le compte débiteur.

Les dates de valeur prises en compte pour le calcul des intérêts varient en fonction de la date de l’opération selon les modalités suivantes:

Opération Jusqu’au 15 du mois courant A partir du 16 du mois courant Dépôt 16 du même mois 1er jour du mois suivant Retrait Dernier jour du mois précédent 15 du mois

A savoir Compte tenu du calcul des intérêts par quinzaine, il est préférable d'effectuer les versements le 15 ou le 30 du mois et les retraits le 1er ou le 16 du mois.

La fiscalité du Livret Jeune

Les intérêts accumulés sont exonérés d’Impôt sur le Revenu ( IR ) et de prélèvements sociaux, même à la clôture du Livret Jeune.

Clôture du Livret Jeune

Pour clôturer un Livret Jeune, vous pouvez adresser une lettre, simple ou recommandée, à votre établissement bancaire ou bien vous déplacer au guichet. N’oubliez pas de préciser les références de votre Livret A et la manière dont vous voulez affecter les sommes placées.

Vous devez réaliser cette opération au plus tard le 31 décembre de l’année de votre 25ème anniversaire.

Les personnes entre 12 et 25 ans peuvent ouvrir un Livret Jeune. Toutes les banques proposent ce type de produit d’épargne garantie. Les possibilités de retrait dépendent de votre âge. Les intérêts perçus sont exonérés d’impôts.